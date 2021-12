Tenis: Emma Răducanu va începe noul sezon la Melbourne

Emma Răducanu / FOTO: Facebook/TransylvaniaOpen

Răducanu (19 ani), numărul 19 mondial, a produs o mare surpriză la ultimul turneu de Mare Şlem al anului, US Open, unde a reuşit să cucerească trofeul, venind din calificări.



Emma Răducanu şi japoneza Naomi Osaka vor fi vedetele celor două turnee programate la Melbourne Park în prima jumătate a lunii ianuarie, reunite în cadrul evenimentului denumit "Melbourne Summer Set", la care va participa şi Simona Halep în prima săptămână.



Naomi Osaka, ocupanta locului 13 în ierarhia WTA şi campioana en titre de la Australian Open, şi-a scurtat sezonul 2021, după eliminarea de la US Open, într-un an în care s-a retras de la Roland Garros şi nu a participat la turneul de la Wimbledon, invocând probleme de sănătate.



Australianca Asheligh Barty, numărul unu mondial, va începe sezonul 2022 la turneul de la Adelaide, în prima săptămână a lunii ianuarie, unde vor mai fi prezente, de asemenea, poloneze Iga Swiatek, campioana en titre, spaniola Garbine Muguruza şi jucătoarea cehă Karolina Pliskova, foşti lideri mondiali.



Belarusa Arina Sabalenka, ocupanta locului secund în clasamentul WTA, şi canadianca Leiylah Fernandez, învinsă de Emma Răducanu în finala de la US Open, vor evolua de asemenea la competiţia găzduită de Memorial Drive Park din Adelaide, unde sunt aşteptate nouă dintre primele zece jucătoare din clasamentul mondial.



Spaniolul Rafael Nadal, care a decis să nu participe la competiţia ATP Cup de la Sydney, în prima săptămână a anului viitor, va fi vedeta turneului ATP 250 de la Melbourne, programat în perioada 4-9 ianuarie, în timp ce francezul Gael Monfils va figura pe tabloul principal al turneului masculin de la Adelaide.



Sârbul Novak Djokovic, liderul clasamentului ATP, va juca pentru echipa Serbiei la ATP Cup, însă participarea sa la turneele din Australia rămâne deocamdată incertă, din cauza obligaţiilor legate de vaccinare.



Elveţianul Roger Federer, care împarte recordul de 20 de titluri de Mare Şlem cu Djokovic şi Nadal, a anunţat deja că nu va călători în Australia, urmând să se concentreze pe recuperarea după operaţiile la genunchi.

sursa agerpres

