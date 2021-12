Tenis: Emma Răducanu, printre candidaţii la titlul de Personalitatea Sportivă a Anului (BBC)

Emma Răducanu / FOTO: Facebook/TransylvaniaOpen

Emma Răducanu (19 ani) a scris istorie în luna septembrie la US Open, unde a devenit prima jucătoare din istorie care a cucerit trofeul venind din calificări, fără să cedeze niciun set pe parcursul competiţiei.



Ea este prima britanică învingătoare într-un turneu de Mare Şlem după Virginia Wade, campioană la Wimbledon în 1977, şi totodată prima jucătoare din Regatul Unit care şi-a adjudecat titlul la US Open, tot după Wirgina Wade, în 1968.



Pe lista nominalizaţilor pentru Sports Personality of the Year, dată publicităţii luni de BBC, alături de Emma Răducanu mai figurează boxerul Tyson Fury, fotbalistul Raheem Sterling, înotătorul Adam Peaty, săritorul în apă Tom Daley şi ciclista paralimpică Dame Sarah Storey.



Câştigătorul acestui premiu va fi cunoscut duminică, 19 decembrie, cu ocazia celei de-a 68-a ediţii a galei anuale organizată BBC, ai cărei prezentatori vor fi Gary Lineker, Clare Balding, Gabby Logan şi Alex Scott.

sursa agerpres

ŞTIRILE ZILEI