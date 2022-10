Tenis: Emma Răducanu, accidentată, nu va juca la Transylvania Open (WTA)

Emma Răducanu / FOTO: Shutterstock

Emma Răducanu, care a jucat în această săptămână la turneul de la Ostrava, a suferit o accidentare la încheietura unei mâini şi e nevoită să-şi încheie sezonul prematur.



În vârstă de 19 ani, campioana de la US Open din 2021 primise un wild card de la organizatorii Transylvania Open.



Emma a fost printre cele mai apreciate prezenţa la turneul de la Cluj-Napoca în 2021, când a ajuns până în sferturile de finală şi s-a simţit foarte bine în Ardeal, spunând în mai multe rânduri că şi-a dorit mult să lase o impresie cât mai frumoasă, chiar dacă turneul a trebuit să se joace fără spectatori.



"Din păcate, Emma Răducanu nu va fi alături de noi la această ediţie Transylvania Open, din cauza unei accidentări. Am primit această informaţie de curând. Ştim că mulţi fani îşi doreau să o vadă pe teren pe jucătoarea cu origini româneşti, iar noi ne-am fi dorit să le oferim această experienţă. Tenisul este însă imprevizibil, iar în astfel de situaţii singura soluţie este recuperarea. Noi îi dorim Emmei multă sănătate şi să revină cât de repede pe terenul de joc. Ne aşteaptă însă un turneu puternic, iar noi ne concentrăm pe ultimele pregătiri. Jucătoarele au început să sosească în Cluj. Aseară am primit-o pe Eugenie Bouchard, o altă mare jucătoare din Canada care este o atracţie la fiecare turneu la care participă. Ea va juca pentru prima data în cadrul unui turneu WTA organizat în România", a spus directorul Transylvania Open, Patrick Ciorcilă.



Transylvania Open 2022 începe sâmbătă, cu meciurile din calificări.

