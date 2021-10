TENIS Emma Răducanu, după ce a renunțat la antrenorul cu care a câștigat US Open: Nu o să mă grăbesc cu nimic. Voi aştepta, pentru a fi sigură că iau decizia corectă

Emma Raducanu, campioana la US Open 2021 / FOTO: US Open/Twitter

Răducanu, al cărei tată este român, s-a despărţit de antrenorul Andrew Richardson după uimitorul său triumf de la Flushing Meadows, afirmând la momentul respectiv că doreşte să lucreze cu cineva care are mai multă experienţă în WTA Tour.



Jucătoarea în vârstă de 18 ani va colabora cu Jeremy Bates, antrenor naţional în cadrul Federaţiei britanice de tenis (LTA), cu ocazia turneului de la Indian Wells, prima competiţie la care ia parte după succesul de la US Open.



"Jeremy se ocupă de tenisul feminin în cadrul LTA, aşa că este aici pentru a mă ajuta. Dar, mergând mai departe, voi aştepta şi voi găsi persoana potrivită. Nu o să mă grăbesc cu nimic. Voi aştepta, pentru a fi sigură că iau decizia corectă", a declarat britanica.



În meciul său de debut de la Indian Wells, Emma Răducanu, calificată direct în turul secund, o va înfrunta pe câştigătoarea întâlnirii dintre Maria Camila Osorio Serrano şi Aliaksandra Sasnovici, iar următoarea sa adversară, în cazul unui succes, ar putea fi românca Simona Halep.



Răducanu s-a declarat bucuroasă să revină în competiţie după câteva săptămâni în care a savurat succesul de la Openul Statelor Unite.



"Sunt foarte încântată să fiu aici. Este pentru prima oară când joc la Indian Wells şi este un loc foarte frumos. Abia aştept să încep... Au fost trei săptămâni grozave, în care am experimentat câteva lucruri minunate, pe care probabil nu aş fi ajuns să le fac niciodată înainte, însă apoi am revenit direct la antrenamente şi m-am concentrat asupra acestei competiţii şi a celor care urmează", a mai spus britanica.



Emma Răducanu a produs o imensă surpriză în lumea sportului, câştigând turneul US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, după o finală în care a învins-o pe canadianca Leylah Fernandez cu 6-4, 6-3. Ea a devenit prima jucătoare din istorie care câştigă un titlu de Grand Slam venind din calificări, obţinând trofeul la Flushing Meadows fără a pierde vreun set în cele zece meciuri disputate.

