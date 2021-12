Tenis: Bianca Andreescu a declarat forfait pentru Australian Open

Jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu, laureata US Open în 2019, a anunţat că nu va participa la următoarea ediţie a Openului Australiei la tenis (17-30 ianuarie), asigurând că are nevoie de timp pentru a se reface fizic şi mental după doi ani dificili, marcaţi de Covid-19, informează AFP.

Bianca Andreescu / FOTO: shutterstock.com

"Nu-mi voi începe sezonul în Australia, anul viitor, însă îmi voi oferi timp suplimentar pentru a reflecta, a mă antrena şi a fi pregătită", a scris Andreescu pe contul său de Twitter, evocând "ultimii doi ani foarte dificili, din diverse motive".

"Anul acesta, în special, am petrecut mai multe săptămâni în carantină, ceea ce m-a afectat foarte mult. În plus, bunica mea a petrecut câteva săptămâni la terapie intensivă, pentru o infecţie din cauza Covid-19", a explicat jucătoarea, aflată pe locul 46 în clasamentul WTA, care a contractat la rândul ei virusul în luna aprilie.



"De multe ori nu mă simţeam eu însămi, mai ales când mă antrenam şi/sau disputam meciuri. Aveam impresia că duc lumea pe umerii mei. Nu puteam să mă detaşez de tot ce se petrecea în afara terenului, simţeam tristeţea şi agitaţia colectivă din jurul meu, iar asta mă apăsa", a continuat Andreescu, invocând o anxietate mentală care i-a lovit şi pe alţi sportivi, precum japoneza Naomi Osaka, din motive diferite.



"Vreau să îmi ofer timp suplimentar pentru a mă repune pe picioare, pentru a mă recupera şi a creşte plecând de la asta (indiferent cât de clişeu ar putea părea) şi să continui să mă inspir făcând voluntariat şi lucrând pentru mine, deoarece ştiu că făcând asta voi reveni mai puternică decât oricând", a conchis canadianca în vârstă de 21 ani.



După ce a sărit peste sezonul 2020 din cauza unei accidentări la un genunchi, fosta numărul 4 mondial a revenit pe teren în februarie, chiar la Australian Open. Două luni mai târziu, ea a ajuns în finala turneului WTA 1.000 de la Miami, fără a-şi apăra însă şansele în faţa australiencei Ashlegh Barty, liderul clasamentului WTA, din cauza unei accidentări la picior.



Restul sezonului a fost dificil pentru Bianca Andreescu, iar cel mai bun rezultat al său a fost un sfert de finală la Strasbourg, la sfârşitul luni mai. Ea a fost apoi eliminată în primul tur la Roland Garros şi Wimbledon, înainte de a se opri în optimile de finală la US Open.

sursa agerpres

