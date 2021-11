Tenis: Australia a anunţat programul turneelor premergătoare primului Grand Slam al anului

Australian Open / FOTO: shutterstock.com

Astfel, primul eveniment al anului 2022 va fi Cupa ATP, care va demara la Sydney chiar pe 1 ianuarie şi va fi dotată cu premii totale de 10 milioane de dolari.



''Nu mai e o ştire pentru nimeni că pandemia, cu închiderea frontierelor şi diferite rate de vaccinare, a pus piedici majore'', a declarat Craig Tiley, preşedintele Tennis Australia.



''Din acest motiv am aşteptat cât mai mult posibil pentru a garanta condiţii optime pentru jucători şi fani, în maximum de locuri posibile'', a adăugat oficialul.



Turneul masculin pe echipe, Cupa ATP, câştigat anul trecut de Rusia, condusă de Daniil Medvedev şi Andrei Rublev, va deschide noul sezon. Competiţia va fi urmată, în a doua săptămâna a anului, de Sydney Tennis Classic, un eveniment ATP-WTA.



La Melbourne vor avea loc trei turnee, două WTA şi unul ATP, în perioada 3-9 ianuarie, înaintea Openului Australiei, pentru care toţi jucătorii vor trebui să fie vaccinaţi.



Adelaide va găzduit patru turnee, două feminine şi două masculine, consecutive, în perioada 2-15 ianuarie.



Nu mai puţin de 17 turnee, un număr record, vor avea loc în statele australiene Victoria, New South Wales şi South Australia înaintea primului turneu de Mare Şlem al anului.



''Este foarte important să avem cei mai buni jucători din lume la turneele din Australia, pentru a inspira viitoarea generaţie de jucători şi pentru a creşte interesul şi entuziasmul pentru acest sport'', a subliniat Craig Tiley.



Tiley a precizat că în acest an calificările pentru Australian Open vor avea loc la Melbourne, după ce anul trecut, din cauza pandemiei, au avut loc în Orientul Mijlociu.

sursa agerpres

ŞTIRILE ZILEI