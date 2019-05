Tenis: Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinalele turneului WTA de la Nurnberg

Sorana Cîrstea (29 ani, 93 WTA) s-a impus după două ore şi opt minute în faţa unei adversare aflate pe locul 247 în ierarhia mondială. Românca şi-a asigurat un cec de 9.274 euro şi 110 puncte WTA.

Românca a fost felicitată pe contul de Twitter al turneului, chiar în limba română.

Pentru un loc în finală, Cîrstea va evolua împotriva învingătoarei dintre kazaha Iulia Putinţeva, locul 39 locul mondial şi principală favorită, şi germanca Anna-Lena Friedsam (523 WTA).

În optimi, Sorana a trecut de o altă româncă, Laura Ioana Paar cu 6-4, 6-7 (6), 6-0. La 30 de ani, Paar a jucat la Nurenberg la primul ei turneu WTA.

Sorana Cîrstea a impresionat la turneul din Germania și prin echipamentul purtat. "Sorana Cîrstea s-a întors la cel mai tare echipament din istoria tenisului" - a comentat pe Twitter jurnalistul sportiv Jose Morgado.

Sorana Cirstea back to wearing the best outfit in tennis' history. pic.twitter.com/LOilcCSkZm