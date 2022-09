Tenis: Poloneza Iga Swiatek, noua campioană la US Open. Ea a învins-o lejer în ultimul act, în două seturi, 6-2, 7-6 (7/5) pe tunisianca Ons Jabeur

Iga Swiatek

Poloneza nu a avut nevoie decât de o oră şi 51 de minute pentru a-şi adjudeca victoria, primul set câştigându-l în doar 30 de minute.



Swiatek (21 de ani), care a mai cucerit titlul la Roland Garros în 2020 şi în acest an, îşi trece în palmares pentru prima oară trofeul de la US Open, câştigat anul trecut de britanica Emma Răducanu.



Poloneza a dominat autoritar circuitul feminin în acest an, obţinând trofeele în turneele WTA de la Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart şi Roma pe lângă cele două de Mare Şlem.



Aşa cum se ştie, finala masculină de la US Open este programată duminică seara, între Casper Ruud (Norvegia, 7 ATP, favorit nr. 5) şi Carlos Alcaraz (Spania, 4 ATP, favorit nr. 3).

