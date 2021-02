Tenis: Meciul România-Italia, competiția Billie Jean King Cup (fostă Fed Cup), se va disputa la Cluj-Napoca, în 16-17 aprilie. Simona Halep nu va participa

Fed Cup, România, 2020 / FOTO: Romania Fed Cup Team/Facebook

"Federaţia Română de Tenis anunţă locul de desfăşurare a întâlnirii din Billie Jean King Cup by BNP Paribas (noul nume sub care se desfăşoară Fed Cup by BNP Paribas) dintre România şi Italia, din 16 şi 17 aprilie 2021, contând pentru play-off-ul Grupei Mondiale. Astfel, pentru acest meci echipa României revine în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, cea care a găzduit, până acum, alte importante întâlniri ale echipei noastre de Fed Cup, în 2016, cu Cehia şi Germania, în 2018, cu Canada şi Elveţia, şi, în 2020, cu Rusia", se arată pe site-ul citat.



Întâlnirea dintre România şi Italia a fost programată iniţial anul trecut, în perioada 17-18 aprilie 2020, dar a fost amânată în contextul pandemiei de COVID-19.



Echipa care va câştiga acest meci va juca în continuare în Grupa Mondială a Billie Jean King Cup by BNP Paribas.



Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat că aşteaptă din nou să vadă meciuri memorabile ale echipei naţionale de tenis a României.



"Le aşteptăm din nou acasă, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, pe fetele extraordinare din echipa de Fed Cup a României. Va fi pentru a 6-a oară în ultimii 5 ani când găzduim această competiţie de nivel înalt, acum sub numele Billie Jean King Cup. Ne pregătim, aşadar, de noi meciuri de tenis memorabile la Cluj şi sperăm să putem susţine naţionala cu toată forţa noastră chiar din tribune! Hai România!", a afirmat Boc.

Potrivit căpitanului nejucător al echipei României, Florin Segărceanu, Simona Halep vrea să se concentreze în acest sezon pe circuitul WTA și, mai ales, pe Jocurile Olimpice de la Tokyo, reprogramate pentru vara acestui an.

"Simona a avut un început bun de sezon, la fel și Irina, și Sorana. Tenisul românesc este încă foarte în față pentru 2021. Corect, nu vom conta pe Simona, anul acesta vrea să se concentreze pe Jocurile Olimpice, care înseamnă pentru ea ceva extraordinar. Vrea să își facă programul cu perioade de pregătire, pentru Grand Slam-uri și Jocurile Olimpice", a declarat Florin Segărceanu pentru Digi Sport.

