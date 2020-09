TENIS. Horia Tecău şi olandezul Jean-Julien Rojer s-au calificat în semifinalele probei de dublu la US Open

Jucătorul român de tenis Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Rojer s-au calificat în semifinalele probei masculine de dublu la turneul de tenis US Open, după ce au învins cu 7-5, 7-5 pereche Rohan Bopanna (India)/Denis Shapovalov (Canada), luni, la arenele Flushing Meadows din New York. Tecău și Rojer au cucerit titlul la US Open în 2017.