TENIS | Sorana Cîrstea s-a calificat în a șasea finală WTA a carierei, la turneul de la Strasbourg

Sorana Cîrstea / FOTO: Internationaux de Strasbourg/Michel Grasso/Twitter

"A fost un meci foarte dificil. Am jucat foarte bine, chiar dacă am pierdut primul set, am simțit că pot juca mai bine. Apoi am încercat să fiu mai inteligentă pe teren și să găsesc soluții pentru a ataca și a fi mai agresivă", a declarat Sorana după meci.

În finală, românca o va întâlni pe câștigătoarea din cealaltă semifinală, Barbora Krejcikova sau Jule Niemeier.

Sorana Cîrstea a câștigat în aprilie turneul WTA de la Istanbul, al doilea din carieră, venit la distanță de 13 ani după primul, cucerit la Taşkent în 2008. Românca o învingea în ultimul act al competiției din Turcia pe belgianca Elise Mertens, scor 6-1, 7-6 (3).

Pe lângă cele două titluri, de la Taşkent (2008) şi Istanbul (2021), Sorana Cîrstea a mai jucat trei finale la simplu, la Budapesta (2007), Toronto (2013) şi Taşkent (2019).

