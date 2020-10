Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu: „Tom și Jerry 2.0”, un film cu antieroi fermecători, pe platforma online TNRS – Scena Digitală

Foto credit: TNRS, Rareș Helici

Pe 28, 29 și 30 octombrie, de la ora 19:00, pe platforma online TNRS - Scena Digitală poate fi vizionat filmul „Tom și Jerry 2.0”, în traducerea și regia lui Florin Piersic Jr., cu un trio magnetic format din actorii Marius Turdeanu, Ali Deac și Ioan Paraschiv, adaptare după textul „Jerry and Tom” de Rick Cleveland. Filmul „Tom și Jerry 2.0” a fost difuzat în premieră pe Scena Digitală pe 15 iulie 2020 iar spectacolul „Tom și Jerry” a reușit premiera cu public la Sala Mare a TNRS, în datele de 17 și 18 octombrie, un text îndrăzneț și un spectacol pe măsură destinat amatorilor de senzații tari și doritorilor de umor negru.

Textul lui Rick Cleveland, scenarist și producător al serialului american Six Feet Under (Sub pământ SRL), a fost adaptat pentru producția naționalului sibian de către Florin Piersic Jr. pentru a doua oară (prima versiune a fost montată la Teatrul Metropolis în 2013, Florin Piersic Jr. jucând atunci și rolul lui Tom, alături de Paul Ipate, în rolul lui Jerry și Laurențiu Bănescu, victima).

„În anul 2000 am folosit piesa „Tom și Jerry” într-un volum de piese de teatru într-un act (piese premiate la diverse festivaluri). M-a uimit genul de abordare a unei teme tabu: moartea. Aveam 30 de ani. Moartea era înca foarte departe. Am apreciat umorul autorului (asemănător celui folosit de Tarantino, dar foarte original în construcție și dezvoltare a poveștii). M-am bucurat să descopăr un om care reușea să facă mișto de moarte, totuși fără să-i minimalizeze grandoarea coasei.

În anul 2020, am ajuns să trăiesc niște vremuri în care moartea pare să fi devenit omniprezentă: la știri, în filmulețele funny de pe internet, la tot pasul. Oamenii îmi lasă impresia că s-au obișnuit cu umbra ei, din ce în ce mai mare în peisajul general. Cred că „Tom și Jerry” este un bun exercițiu de exorcizare a unor demoni care ne bântuie zilnic. Râsul vindecător este medicamentul (natural, bio) la care apelez mereu cu încredere. Cred că mai am timp să iau peste picior câteva dintre amenințările cu care orice om se confruntă, până la urmă. Prea multe întrebări existențiale, versus prea puțin timp.

Iar pentru cei trei actori implicați în acest proiect, sper ca „Tom și Jerry 2.0” să fie ocazia de a se juca din nou de-a rațele și vânătorii, de data asta la un nivel matur. Poate că joaca lor preferată va deveni în curând și cea a publicului spectator.” – Florin Piersic Jr., regizor

Filmat în alb-negru, în diferite spații, „Tom și Jerry 2.0” invită (tele)spectatorul să fie atent la detalii, să cunoască personajele, să intre cu răbdare, pas cu pas, în culisele vieţii celor doi asasini plătiți, doi băieți răi ...dar simpatici și să urmărească evoluția lor profesională și maturizarea în viața personală. Cele nouă scene cuprinse între coperţile-ramă redau momente definitorii ale relației dintre Tom și Jerry, în care cei doi asasini plătiți au discuții ca între mentor și ucenicul său în așteptarea sau după finalizarea „muncii”, iar crima este livrată privitorului ca o activitate curentă, care pur și simplu se banalizează pe măsură ce este deprinsă tehnica propriu-zisă. Crimele explicite prezentate în film devin total nespectaculoase în raport cu discuțiile despre ele, prin urmare efectul comic obținut este similar cu cel din filmele lui Quentin Tarantino.

În distribuția producției sibiene, Marius Turdeanu (Tom) și Ali Deac (Jerry) dețin partiturile de bază, alături de Ioan Paraschiv care preia toate celelalte personaje (victime și asasini). Cei trei actori au sarcini foarte clare și evoluții înscrise în tipare bine definite, asimilate și redate cu talent și răbdare în a-și construi relațiile de joc.

Profesionistul Tom al lui Marius Turdeanu este mentorul căruia îi place să împărtășească din dexteritatea lui profesională și experiența de familist, cu detașare și eleganță în exprimare și manifestări, subtil lăsându-se prins de îndoieli, dozând ritmul interior pe măsură ce siguranța lui profesională se disipează și se instalează neliniștea. Timidul și influențabilul Jerry al lui Ali Deac este învățăcelul expresiv, dornic de perfecționare pe măsură ce se debarasează de emoțional (compasiunea este o slăbiciune interzisă în branșă), transformăndu-se în ucigașul cu sânge rece căruia îi place „meseria” aleasă. Admirabil realizată conexiunea, comunicarea în ambele sensuri între cei doi! Admirabile și transformările, de la un episod la altul, ale lui Ioan Paraschiv care, preluând celelalte roluri de victime și asasini, întruchipează interesante personaje de compoziție (parodia lui Robert De Niro în rolul bătrânului Vic).

Comedie neagră, dozată replică cu replică, care oferă (tele)spectatorului suspans, umor inteligent şi puţină emoţie, atât cât le stă bine celor doi carismatici asasini plătiţi, „Tom și Jerry 2.0” este un produs artistic de calitate, cu un umor noir consistent.

Autor: Corina Dănilă

