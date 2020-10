Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu: „LIVE”- complexe și realități ale diviziunii interculturale într-un spectacol hibrid, o demonstrație a modului în care Teatrul se poate acomoda acestei perioade

„LIVE” este o demonstrație a modului în care Teatrul se poate acomoda acestei perioade

Pe 21, 22 și 23 octombrie, de la ora 19:00, online (TNRS - Scena Digitală) și onstage (TNRS - Sala Mare, cu spectatori în sală, la capacitate de 30%) aveți spectacolul „LIVE”, în regia și spațiul tehnic realizate de Bobi Pricop, după un text scris de dramaturgul româno-german Thomas Perle, spectacol produs la Secția Germană a Naționalului sibian, special pentru online, cu o calitate foarte bună a sunetului și imaginii, cu traducere în română și engleză.

Regizorul Bobi Pricop continuă să experimenteze noi forme de exprimare artistică inspirate de contactul nostru aproape indispensabil cu tehnologia și, drept urmare, de viața noastră trăită zilnic la granița dintre real și virtual.

„«LIVE» e rezultatul unui proces de lucru început acum jumătate de an, proces care el însuși a trecut prin multiple etape, transformări, adaptându-se pe parcurs noilor realități care ne înconjoară. Conceput de la început ca un work-in-progres, piesa a fost dezvoltată de la zero în strânsă legătură cu poveștile personale ale actorilor, iar personajele și situațiile descrise de spectacol reflectă gândurile și preocupările întregii echipe. A fost un process organic, în care am dobândit limbaje noi, am explorat diverse forme de a lucra împreună și de a ne exprima. Formula de prezentare la care ne-am oprit este una hibridă, spectacolul desfășurându-se pe scena teatrului pentru un număr limitat de spectatori (atunci când acest lucru este posibil) și concomitent fiind transmis în sistem pay-per-view online către spectatorii digitali ai TNRS. Spectacolul urmărește cinci scurte povești care se petrec în mediul online, situații extrem-contemporane care ne invită să reflectăm asupra felurilor în care poate fi percepută realitatea în epoca post-adevărului. O epocă în care orice este posibil și credibil, atât timp cât acel lucru reușește să stabilească o conexiune emoțională cu vulnerabilitățile, predispozițiile sau așteptările noastre.” - Bobi Pricop

Provocările lansate atât actorilor, cât și (tele)spectatorilor, de către regizorul Bobi Pricop, care mizează pe reconfigurarea conceptului de spațiu scenic dar și pe modul în care actul artistic este realizat și perceput în perimetrul unei imagini digitale, obligă actorii la o performanță artistică autentică, facilitând în același timp accesul brut, simplu și direct al spectatorilor la trăirile și emoțiile personajelor interpretate admirabil de actorii: Johanna Adam, Yannick Becker, Emőke Boldizsár, Daniel Bucher, Anca Cipariu, Fabiola Petri, Daniel Plier și Valentin Späth. Printr-un montaj plan-contraplan, camera redă cu maximă acuratețe performanța actorilor care joacă live fiecare reprezentație, aceștia fiind în același timp și operatori-imagine, iar scena devine un spațiu hibrid, în care teatrul, filmul și televiziunea se întrepătrund într-un mod fericit. Succesiunea celor cinci povești propuse se realizează pe muzica semnată de Eduard Gabia, printr-un travelling care aduce în cadru întreg decorul dar și construcția modulară a acestuia, tot spațiul scenic fiind deconstruit și reconstruit „la vedere”, sugerând astfel spectatorului un întreg univers imaginativ inclusiv prin folosirea sumară și potrivită a recuzitei fiecărei povești în parte. Întregul mecanism al spectacolului funcționează astfel încât sugestia a tot ce vede (tele)spectatorul este iluzoriu. Într-o perioadă în care mijloacele care au fost concepute pentru a ne apropia unii de ceilalți sunt cele care, de fapt, ne separă, ne erodează și ne limitează, fiecare poveste propusă este o analiză dură a modului în care trunchierea unor adevăruri stă la baza unor mentalități deviante și retrograde, respectiv a unor conexiuni interumane seci, lipsite de viață...

„Ce este adevărul? Care este realitatea? Pandemia a oprit societatea. Ne-a dat șansa să descoperim noi modalități de a pune la îndoială natura și veridicitatea teatrului.”- Bobi Pricop

Cu o continuă adaptabilitate în ceea ce privește mediile de exprimare artistică, Bobi Pricop oferă (tele)spectatorilor un spectacol-hibrid care le supune atenției probleme actuale existente în societatea românească și, mai ales, consecințele pe care mediul online (unde se vede nevoit să-și construiască spectacolele) le are asupra oamenilor și asupra interacțiunilor interumane.

„LIVE” este o demonstrație a modului în care Teatrul se poate acomoda acestei perioade, dobândind limbaje noi, prin diverse forme de exprimare artistică.

Autor: Corina Dănilă

