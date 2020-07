Teatrul Evreiesc de Stat deschide stagiunea de vară cu spectacolul "Stand-up Lechaim!

Teatrul Evreiesc de Stat deschide stagiunea de vară

Potrivit site-ului instituţiei teatrale, "Stand-up Lechaim!" este un concert spectacol special, oferit de Maia Morgenstern, Mihai Ciucă, Dorina Păunescu, Mirela Nicolau şi Andrei Miercure, acompaniaţi de orchestra Teatrului Evreiesc de Stat.



Pe perioada stagiunii de vară spectacolul va mai putea fi văzut pe 30 iulie şi 16 august în acelaşi spaţiu al Şcolii Italiene "Aldo Moro", iar pe 9 august va fi o reprezentaţie în Parcul Cişmigiu, în cadrul Festivalului "Bucureştii lui Caragiale".



Spectacolul "Mazl Tov... and Justice For All!" se va juca în curtea Şcolii Italiene "Aldo Moro" pe 6 şi 27 august.



Reprezentaţii cu spectacolul "De la Caragiale la Şalom Alehem" vor avea loc pe 20 august, în curtea Şcolii Italiene "Aldo Moro", şi pe 8 august, de la ora 19,00, în Parcul Cişmigiu, în cadrul Festivalului "Bucureştii lui Caragiale".



Spectacolul "Actul de căsătorie" va fi prezentat pe 30 august, de la ora 20,00, în curtea Şcolii Italiene "Aldo Moro".



Pentru spectacolele ce vor fi jucate în curtea Şcolii Italiene "Aldo Moro'', biletele au fost puse în vânzare în reţeaua mySTAGE. La spectacolele susţinute în cadrul Festivalului "Bucureştii lui Caragiale" intrarea este liberă.

