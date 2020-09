TEATRU ÎN TVR: „Sarmale cu dragoste”. Sau cum să te convingi că viața în doi e frumoasă

TEATRU ÎN TVR: „Sarmale cu dragoste”

Cu o bucurie tinerească, doi mari actori, Victoria Dicu (Mimi) și Nicodim Ungureanu (Lică) joacă în fața dumneavoastră piesa „Sarmale cu dragoste”, scrisă și regizată de Ivona Boitan, sâmbătă, 12 septembrie, în curtea TVR. Un spectacol în care savurosul cuplu „Mimilică” vă dovedește că doi oameni imperfecți, trecuți de prima tinerețe, cu un istoric personal bogat în decepții, pot trăi împreună și pot fi fericiți până la adânci bătrâneți, dacă aleg să-și canalizeze existența pe ceea ce au în comun, să se îngăduie unul pe celălalt și să-și tolereze reciproc imperfecțiunile. În ciondănelile lor, care fac deliciul publicului, printre replicile amuzante, își fac loc întotdeauna susținerea reciprocă și ocrotirea. Comedia romantică în patru acte scurte a Ivonei Boitan este un balet de stări, pe care Victoria Dicu și Nicodim Ungureanu performează până la perfecțiune.

„La cum se prezenta anul acesta, nici nu speram să mai jucăm Teatru. Ultima piesă pe care am jucat-o în sală anul acesta, "În drum spre Iași", o piesă istorică dedicată Unirii, am jucat-o la Arcub, în martie, și atunci deja se prefigura că se vor trage obloanele. Nimeni nu știa pentru cât timp. Părea că nu se întrevede "luminița".. așa că, atunci când s-a ivit șansa numită „Teatru în TVR” a fost ca o gură de aer care te ajută să mergi mai departe. E foarte fain să joci sub cerul înstelat! Să-i auzi pe oameni cum râd în hohote în aceste timpuri grele, este o binecuvântare. "Sarmale cu dragoste" e o piesa dinamică, în ciuda faptului că este doar în două personaje. Dar sunt două personaje în care publicul se regăsește. Victoria Dicu și Nicodim Ungureanu fac două roluri efervescente, folosind mijloace complet diferite. Nicodim joacă cu mijloace minimale dar transmite enorm și Victoria e extrovertită, bubuitoare aș zice, iar mixul acesta generează în permanență surprize pe scenă, surprize pe care publicul le gustă cu plăcere, că doar nu degeaba se cheamă piesa "Sarmale cu dragoste". Vă așteptăm să vă ghiftuiți cu teatru de calitate, sâmbătă 12 septembrie, ora 21.00, în Grădina TVR, bilete pe Eventim.” – Ivona Boitan

„Sarmale cu dragoste”... după 6 luni nu poate fi decât dragoste la prima vedere!! Și ca să și joci în aer liber, după izolare, nu poate fi decât o binecuvântare. Vă recomand o gură de aer prospăt, cu comedie și picanterii. Împreună cu colegul de "suferință", Nicodim Ungureanu, vă invităm să ne fiți alături!” – Victoria Dicu

„Eu, unul, sunt convins că Teatrul se va întoarce în amfiteatru. Noi trebuie să învățăm să jucăm acolo unde este public. Dar nu oricum! Teatrul trebuie să aibă un scop clar și precis: să educe, să construiască și să definească cultura și civilizația. Dacă nu ar exista Teatrul, am fi mai săraci... mai săraci... mai săraci...” – Nicodim Ungureanu

Autor: Corina Dănilă

