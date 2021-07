TeamRomania. Alin Firfirică aruncă discul după o medalie olimpică la Tokyo

Cu 35 medalii olimpice, ultima câștigată în 2008 la Beijing, atletismul românesc speră la o revenire pe podiumul celei mai importante competiții sportive mondiale. De mai bine de cinci ani visează la asta și Alin Firfirică, cel mai bun aruncător de disc pe care îl are țara noastră în acest moment. Atletul în vârstă de 25 de ani trăiește primul vis olimpic după ce în 2016 nu a mai prins înscrierea, deși reușise să obțină baremul de calificare. Acum, Alin Firfirică merge la Tokyo mai motivat ca niciodată să arunce discul după un titlu olimpic.

Alin Firfirică: “Mă bucur că fac un sport în care toți suntem tratați la fel și nu există să fii furat. Nu ai cum, efectiv, adică unde aterizează discul sunt camere, nu se pune problema să fii furat la centimetri la o competiție mare. În momentul în care mergi la un concurs, nu contează cu cine vei concura. Adversarul nostru este ruleta”.

Pe drumul spre performanţă, lui Alin Firfirică nu i-a fost întotdeauna ușor. Lipsa concentrării i-a fost uneori cel mare mare adversar însă cu fiecare competiție a devenit mai bun.

Alin are în palmares două titluri europene la Campionatele de tineret din 2015 și 2017 însă vrea mai mult.

“Tot ce trebuie să mai adaug în palmaresul meu este o medalie la Jocurile Olimpice, dar nu vreau să mă duc la Tokyo 2020 cu gândul neapărat de a lua acea medalie, vreau să o iau treptat, vreau să mă văd întâi că trec peste acele calificări pentru că vor fi trei aruncări care vor face diferența”, spune Alin.

Imaginea discului pe care trebuie să-l arunce cât mai departe îl însoțește pe sportiv peste tot și în orice moment. Pentru Tokyo, Alin nu și-a propus o anumită ţintă. Acum recordul personal este o aruncare de 67 de m și 32 de cm.

Nici măcar ceilalți concurenți nu-l sperie pe aruncătorul român care are încredere deplină în el: “Niciodată nu am putut într-un concurs să stau și să mă uit la adversarii mei cum aruncă, deoarece toți avem tehnici diferite. Întotdeauna stau și îmi văd de treaba mea, de ceea ce am de făcut, de multe ori se întâmplă să se termine concursul și eu nici măcar să nu știu cât au aruncat ei”.

Zece atleți români vor concura la Jocurile Olimpice de la Tokyo pentru un loc pe podium. Din 23 iulie TVR va transmite în direct peste 200 de ore de competiții sportive.

