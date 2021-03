Taylor Swift şi Harry Style, printre artiștii invitați care vor cânta la gala premiilor Grammy 2021

Premiile Grammy

Programul celei de-a 63-a gale Grammy Awards va include reprezentaţii artistice susţinute de Taylor Swift, Harry Style, Megan Thee Stallion, Cardi B, Bad Bunny, Billie Eilish şi Post Malone, au anunţat duminică reprezentanţii The Recording Academy, instituţia care decernează aceste premii muzicale.



Reprezentaţia cântăreţei Taylor Swift va marca prima ei apariţie la gala Grammy după 2016, când a câştigat premiul pentru cel mai bun album al anului, cu materialul discografic "1989".



Gala de duminica viitoare "va aduce un omagiu sălilor de concerte independente, care au fost grav afectate de pandemie", au transmis într-un comunicat reprezentanţii The Recording Academy.



"Barmani, manageri de box-office şi oameni care lucrează în fiecare zi la Troubadour (Los Angeles), Hotel Cafe (Los Angeles), Apollo Theater (New York) şi The Station Inn (Nashville) vor prezenta premii în diverse categorii pe parcursul întregii gale", precizează acelaşi comunicat.



Ceilalţi artişti care au fost invitaţi să urce pe scena evenimentului sunt Black Pumas, BTS, Brandi Carlile, DaBaby, Doja Cat, Mickey Guyton, Haim, Brittany Howard, Miranda Lambert, Lil Baby, Dua Lipa, Chris Martin, John Mayer, Maren Morris şi Roddy Ricch.



Reprezentanţii The Recording Academy au mai spus că toţi aceşti muzicieni "vor participa împreună la gală, în timp ce se află despărţiţi din motive de siguranţă sanitară, pentru a interpreta muzică unii pentru ceilalţi, ca o comunitate".



Cântăreaţa Beyonce conduce plutonul artiştilor care au primit cele mai multe nominalizări la premiile Grammy din acest an şi va concura la nouă categorii. Vedeta americană este urmată în acest clasament de Dua Lipa, Roddy Ricch şi Taylor Swift, care au primit câte şase nominalizări.



Cea de-a 63-a gală Grammy Awards, prezentată de Trevor Noah, va avea loc pe 14 martie.

sursa agerpres

