Potrivit acestui proiect, începând din acest an, numărul licențelor noi de taximetrie ar urma să ajungă la 2.200, cu 500 în plus faţă de cele existente. Proiectul de hotărâre prevede în special faptul că, din acest an autorizaţiile de taxi vor fi acordate exclusiv pentru „autovehicule electrice până când întregul parc de autovehicule electrice va avea o pondere de minim 30% din totalul autoturismelor autorizate, respectiv 660 autorizaţii taxi. De asemenea, actualele licenţe nu vor mai fi prelungite în anul 2023, urmând să fie atribuite după o nouă procedură. Este vorba de punctaje acordate în funcţie de anul de fabricaţie a autoturismului, nivelul noxelor emise, gradul de protecţie a pasagerilor sau vechimea maşinii în regim de taxi.

În prezent sunt aproape 1.700 de autorizaţii valabile pentru tot atâtea autovehicole în regim de taxi, iar dintre acestea doar unul singur este electric și alte 3 sunt hibride. Celelalte taxi-uri au norma de poluare Euro 4, Euro 5 sau Euro 6.

