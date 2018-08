Taximetrist bătut EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

“Am plecat de la un hotel din Bucureşti şi ne îndreptam către un club. Ne-au oprit jandarmii la intersecţia Ion Mihalache cu Banu Manta şi au început să ne bată. Fără niciun motiv, nici nu am apucat să reacţionăm. Cetăţenii israelieni nu aveau nicio legătură cu protestul. Jandarmii nu ne-au dat nicio explicaţie. Ne-au oprit şi am luat bătaie. Turiştii au fost bătuţi foarte mult în maşină cu pumnii şi cu bastoanele. Pe urmă, ne-au tras afară din maşină, ne-au încătuşat, ne-au bătut şi încătuşaţi. Apoi, cred că şi-au dat seama că au greşit şi ne-au lăsat în pace. Mi-au controlat maşina, unde nu au găsit absolut nimic, ne-au descătuşat şi am plecat la un hotel de unde am solicitat poliţia şi salvarea”, a povestit acesta.

Taximetristul în vârstă de 30 de ani are fractură de antebraţ şi trebuie să stea cu mâna stângă în gips 42 de zile. “În acest timp nu pot face absolut nimic, sunt stângaci”, a spus bărbatul.

În exclusivitate la TVR 1, Laurențiu Cazan, coordonatorul acțiunilor Jandarmeriei în seara de 10 august, a dat explicații și în cazul turiștilor israelieni bătuți: “Era o situație în care cei care atacau forțele de ordine, cei care au făcut acea baricadă acționau în zona respectivă (...) Jandarmii au observat că, în momentul în care noi ne-am dus în zona respectivă, o parte dintre ei foloseau taxiurile ca să plece din acea zonă”.

În mijlocul evenimentelor de vineri noapte, după intervenția în forță a jandarmilor, au căzut victime și cetățeni străini. Este vorba despre patru israelieni, care spun că au fost bătuți în cursul confruntărilor, aproape de Piața Victoriei. Ambasada Israelului a catalogat această situație drept inacceptabilă

Ambasada Israelului a arătat ca turiştii israelieni au fost bătuţi de forţele de ordine, în ciuda faptului că au arătat paşapoartele străine şi au explicat că nu au de-a face cu evenimentele în curs.

“Au fost opriţi, traşi afară din maşină şi, în ciuda faptului că au arătat paşapoartele străine şi au explicat că nu au nimic de-a face cu evenimentele în curs, au fost bătuţi de către forţele de ordine. Considerăm acest incident ca fiind inacceptabil şi extrem de serios. Turiştii israelieni care au avut de suferit de pe urma intervenţiei brutale vor depune plângere penală împotriva agresorilor”, a mai transmis Ambasada Statului Israel.

