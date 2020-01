Vinieta Oxigen pentru București EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Deşi prevederile au intrat în vigoare, amenzile se vor aplica numai după 1 martie, a anunţat Gabriela Firea. In funcţie de norma de poluare, vinieta Oxigen costă între 500 şi 1.900 de lei pe an. Trebuie să plătească taxa proprietarii maşinilor sub euro 4. Iar autovehiculele sub euro 3 nu mai au acces în centrul Capitalei. Vinieta se va aplica şi pentru maşinile euro 4 abia din 2021. Taxa Oxigen poate fi achitată online, prin sms sau aplicaţii ale Primăriei Municipiului Bucureşti sau în benzinării.

