„Dacă se va încuraja turismul românesc, încercăm să mai legăm tot felul de oraşe între ele, unde nu aveam curse. Sunt iniţiative să se lege litoralul cu alte oraşe mari”, a spus pentru TVR George Costin Barbu, directorul general al Tarom.

În prezent, TAROM are doare câteva curse regulate de pe Otopeni.

„Zburăm intern către toate destinaţiile: Timişoara, Oradea, Cluj, Iaşi, Suceava, Baia Mare, Satu Mare. Zburăm spre Atena, pe care am operat-o tot timpul pandemiei. Preţurile sunt la fel.”, a mai spus directorul Tarom.

„ În această perioadă, de operare sub efectul pandemiei, am introdus nişte măsuri suplimentare: este obligatorie purtarea măştilor la bord, s-au scos revistele, la bordul aeronavelor veți găsi dezinfectanţi, se fac mai multe igienizări şi dezinfectări decât se făceau înainte, s-a stopat temporar servirea la bord, pentru a limita interacţiunea cu pasagerul. Pe toată perioada pandemiei, pe lângă cursele charter, am operat şi curse cargo pentru transportul materialelor medicale”, a precizat pentru TVR, directorul Tarom.

În țările puternic afectate de pandemia de coronavirus, Tarom opereza doar curse de repatriere.

„Sunt zboruri doar de repatriere dinspre ţările respective către România. Iar de aici, către ţările respective, pot călători doar cetăţenii din ţările respective sau cei care fac obiectul hotărârii de guvern. Cursele comerciale vor fi reluate după ridicarea restricţiilor în ţările unde intenţionăm să operăm şi din România”, a mai declarat George Costin Barbu, directorul general al Tarom.

