Ţările baltice cer Berlinului ''să livreze acum Ucrainei tancuri Leopard''

''Noi, miniştrii de externe leton, eston şi lituanian, cerem Germaniei să livreze acum Ucrainei tancuri Leopard. Este nevoie de aceasta pentru a opri agresiunea rusă, a ajuta Ucraina şi a restabili rapid pacea în Europa", a scris pe Twitter ministrul de externe leton Edgars Rinkevics, citat de AFP.

"Germania, ca putere europeană de frunte, are o responsabilitate specială în această privinţă", a adăugat el.

We, Foreign Ministers, call on Germany to provide Leopard tanks to Ukraine now. This is needed to stop Russian aggression, help Ukraine and restore peace in Europe quickly. Germany as the leading European power has special responsibility in this regard.