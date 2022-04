Ţările baltice au încetat să importe gaze ruseşti. Preşedintele lituanian: Dacă noi putem face asta, o poate face şi restul Europei!

"Cu ani în urmă, ţara mea a luat decizii care ne permit în prezent să rupem cu uşurinţă legăturile energetice cu agresorul", a explicat la postul leton de radio Uldis Bariss, CEO al Conexus Baltic Grid.

Ţările baltice sunt acum deservite de rezerve de gaz stocate în subteran în Letonia.

Pe Twitter, preşedintele lituanian Gitanas Nauseda a îndemnat restul Uniunii Europene să urmeze exemplul ţărilor baltice: "Din această lună, nu mai există gaz rusesc în Lituania", a declarat el. "Dacă noi putem face asta, o poate face şi restul Europei!", a afirmat Nauseda.

From this month on - no more Russian gas in Lithuania.



Years ago my country made decisions that today allow us with no pain to break energy ties with the agressor.



If we can do it, the rest of Europe can do it too!