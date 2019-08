Tăriceanu, alianță cu Ponta EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE Călin Popescu Tăriceanu a revenit pe Facebook unde a scris că este vorba despre discuții. Reacția sa a venit după ce Victor Ponta a scris pe Facebook că s-au făcut progrese în discuțiile cu Tăriceanu, dar nu s-au luat decizii. Condiția lui Ponta: ieșirea ALDE de la Guvernare.

„Azi am progresat foarte mult în acest sens! Nu am luat decizii - dar am discutat și progresat! Când mai mulți oameni se așează la masă cu intenții bune - sunt șanse mai mari de succes!” spune Victor Ponta.

„Discuţii fructuoase în această dimineaţă cu liderul Pro România, Victor Ponta : am hotărât o viitoare colaborare sub forma unei Alianţe politice! ALDE şi Pro România vor avea grupuri parlamentare comune, şi astfel vom fi a treia forţă politică parlamentară , după PSD şi PNL”, a scris Tăriceanu, pe Facebook.

Liderul ALDE a adăugat că în perioada următoare „cele două partide se vor întâlni pentru a stabili proiectul politic al Alianţei şi protocolul de colaborare”.

