Gaudeamus ține de miercuri, 14 noiembrie, până duminică.

Editurile vin cu noutăți, vedete și reduceri.

Ediția marchează Centenarul Marii Uniri și 90 de ani de la prima transmisie a Radioului public.

Punctul central va fi standul România Centenar, cu 600 de volume dedicate acestui moment istoric, și 50 de evenimente: lansări, dezbateri, proiecții de film.

Președintele de onoare al ediției este academicianul Ioan Aurel Pop.

Târgul se desfăşoară anual, în Pavilionul Central Romexpo, reunind, într-un spaţiu expoziţional de 14.000 mp, oferta a peste 300 de edituri româneşti şi străine, tipografii, instituţii de învăţământ, centre şi institute culturale, instituţii mass-media, agenţii de difuzare de carte, firme multimedia, agenţii literare, organizaţii non-guvernamentale cu profil cultural şi educaţional, asociaţii profesionale, librării, biblioteci.

"Este cel mai mare târg de carte organizat de o instituție de media publică în lume și, după cifrele pe care le știm, cam este cel mai mare târg de carte din sud-estul Europei. Gaudeamus, ediția națională, este momentul de maximă amploare al unei acțiuni care se desfășoară pe parcursul anului. În acest an, noi am avut ediții locale la Craiova, la Oradea, la Timișoara, la Cluj, la Brașov am revenit", a subliniat Georgică Severin, președinte-director general al Societății Române de Radiodifuziune.

