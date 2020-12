Creative IT, din nou un succes EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Faptele bune nu țin cont de vremuri. Pandemia nu i-a împiedicat pe IT-iștii craioveni să aducă din nou bucurie prin obiectele confecționate chiar de ei.

Sprijin de nădejde le-au fost prietenii de la asociația “Life is Better with Friends”. De data aceasta, târgul caritabil Creative IT s-a desfășurat online, însă cu aceleași rezultate uimitoare.

Împreună au reușit să strângă 5400 de euro din vânzarea produselor, dar și a workshop-urilor. Toți banii vor ajunge la Iulia, o fetiță de numai cinci ani, care suferă de leucemie.

Cea de-a patra ediție a Creative IT a fost una atipică, în care normele impuse de pandemia de coronavirus a făcut ca târgul caritabil să se desfășoare în mediul virtual, însă și de data aceasta a fost un succes.

Criza sanitară nu i-a împiedicat pe oameni să fie empatici cu cei care au nevoie de ajutor.

Organizatorii își doresc ca anul viitor târgul să se desfășoare ca înainte de pandemia de coronavirus, cumpărătorii și expozanții să se poate întâlni și împreună să îi ajute pe cei mai puțin norocoși.

