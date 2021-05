TÂRGU MUREȘ | Aeroportul ''Transilvania'' a deschis primul centru de vaccinare dintr-un aeroport din România

Aeroportul Transilvania

"Primul centru de vaccinare deschis într-un aeroport din România, în care călătorii dar şi cetăţenii aflaţi în tranzit se pot vaccina, este începând de vineri - 28.05.2021 - Aeroportul 'Transilvania' Târgu Mureş, situat în localitatea ungheneană Vidrasău. (...) Am făcut încă o dată un pas către comunitatea oraşului Ungheni şi a localităţilor aparţinătoare, prin demersul concretizat astăzi. Un al doilea centru de vaccinare, care se adresează atât turiştilor cât şi locuitorilor noştri şi desigur tuturor celor care tranzitează această zonă. Noi am reuşit să întreţinem această colaborare interinstituţională, să oferim soluţii în ceea ce priveşte nevoia de personal medical şi alte chestiuni logistice. Ne bucură implicarea tuturor autorităţilor administrative şi medicale într-un demers iniţiat şi îndreptat spre cetăţean şi totodată, buna gestionare şi lucrul în echipă pentru a ajunge la această finalitate. Fiind prima localitate din ţară în care acest proiect a căpătat o finalitate, nu pot decât să încurajez demersul şi să îi asigur pe români de cele mai bune intenţii din partea autorităţilor", a subliniat primarul oraşului Ungheni, Victor Prodan, într-un comunicat de presă.



Edilul din Ungheni a precizat că centrul din aeroport va fi deservit de personal medical avizat, detaşat sub forma unei echipe mobile de la centrul de vaccinare amenajat la Căminul Cultural Ungheni, cu ser Johnson&Johnson, care nu necesită rapel.



"După nu mai mult de 10 zile de la vehicularea primelor informaţii cu privire la crearea unor centre de vaccinare în aeroporturi, edilul oraşului Ungheni a dat curs propunerii făcute de prefectul judeţului Mureş, doamna Mara Togănel, reuşind ca prin colaborarea cu Direcţia de Sănătate Publică Mureş şi prin discuţiile purtate cu reprezentanţii Aeroportului Internaţional 'Transilvania', să amenajeze un flux de vaccinare care va funcţiona în paralel cu momentele aterizărilor/decolărilor programate în aeroport. În cadrul noului centru de vaccinare va activa personal medical avizat, detaşat sub forma unei echipe mobile de la centrul de vaccinare amenajat la Căminul Cultural Ungheni, pe parcursul orelor programate a curselor de pe aeroport. Imunizarea în acest centru va fi realizată cu ser Johnson&Johnson, pentru care nu este nevoie de rapel", a mai susţinut Victor Prodan.



Conducerea Aeroportului "Transilvania" a precizat că centrul de vaccinare va fi funcţional începând cu ora 17.00 şi este localizat la Terminalul B plecări.

