Tanczos Barna: Cer Blue Air să reia zborurile imediat! | Nicolae Ciucă: Nu putem lăsa românii să aştepte în aeroporturile din care urmau să vină în ţară

Suspendarea zborurilor a fost determinată de faptul că, din cauza popririi tuturor conturilor companiei de către Ministerul Mediului, Blue Air se află în imposibilitatea achitării costurilor curente, necesare pentru operarea zborurilor zilnice.

"În legătură cu suspendarea zborurilor de către compania Blue Air, Ministerul Mediului face următoarele precizări: conturile au fost blocate de AFM (Administraţia Fondului pentru Mediu - n. r.) din cauza faptului că Blue Air are o datorie de peste 28 milioane de lei la bugetul AFM. Este în procedură de executare silită de foarte mult timp, motiv pentru care s-a procedat, conform legii, la recuperarea acestei creanţe. Decizia de a suspenda aceste zboruri este una absolut nejustificată. Blocarea conturilor de către AFM nu justifică în niciun fel suspendarea imediată a tuturor zborurilor de către această companie. Cer Blue Air să reia zborurile imediat, să-şi onoreze obligaţiile faţă de călători, să-şi onoreze obligaţiile faţă de bugetul de stat, să se adreseze imediat AFM pentru a solicita o reeşalonare a acestei datorii şi de a rezolva pe care legală acest diferend", a spus ministrul Mediului.



El a subliniat că Blue Air are obligaţia de a plăti această datorie la bugetul AFM, deoarece nu a achiziţionat şi nu a restituit certificatele de gaze cu efect de seră, obligaţie respectată de celelalte companii aeriene.



"S-a ajuns în această situaţie datorită faptului că Blue Air nu a respectat legea. Subliniez încă o dată că această blocare a conturilor nu justifică în niciun fel suspendarea imediată a tuturor zborurilor. Ministerul Transporturilor, prin licenţa pe care a emis-o, nu a condiţionat niciodată activitatea acestei companii în acest fel şi nu le-a dat drept niciodată să facă o asemenea suspendare a tuturor zborurilor. Solicit companiei Blue Air să se adreseze imediat AFM şi să rezolve pe cale legală acest diferend şi solicit, de asemenea, să reia imediat toate zborurile şi să-şi onoreze obligaţiile faţă de călători", a reiterat Tanczos Barna.

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, marţi, că a avut o discuţie cu ministrul Mediului, Barna Tanczos, cu privire la situaţia creată în urma suspendării zborurilor companiei Blue Air.



"Am vorbit cu ministrul Barna, pentru că poprirea a fost făcută de către AFM şi urmează să aibă o discuţie cu cei care au luat această decizie şi să deblocheze situaţia pentru că nu putem lăsa românii să aştepte în aeroporturile din care urmau să vină către ţară. Este vorba de 3.000 de români", a spus el, înainte de a participa la evenimentul "România Viitorului" organizat la Politehnică.



Întrebat dacă vor exista consecinţe, el a răspuns: "Am vorbit cu domnul ministru, aşa cum am spus, şi urmează să analizăm şi să luăm o decizie".

