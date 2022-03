Tancuri rusești, "noi mașini agricole" în Ucraina. Autoritățile anticorupție de la Kiev anunță că nu este nevoie de declararea vehiculelor militare recuperate de fermieri

"Ai capturat un tanc rusesc sau un vehicul de transport blindat și ești îngrijorat că trebuie să îl declari? Stai calm și continuă să aperi patria mamă", a transmis agenția de specialitate, potrivit Interfax.

Mai mulți fermieri ucraineni au luat în ultimele zile tancuri și alte vehicule grele părăsite de ruși și le-au remorcat cu tractoarele.

Imaginile au devenit rapid virale și element central al glumelor internauților pe seama armatei ruse.

No expert, but the invasion doesn’t seem to be going particularly well.



Ukrainian tractor steals Russian APC today pic.twitter.com/exutLiJc5v