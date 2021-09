Tânără polițistă din România, în unul dintre cele mai importante dispozitive de securitate din lume - Adunarea Generală a ONU: Simți că ai o responsabilitate enormă. Simți că trebuie să dai absolut totul și să fii alert

Angela Dumitrache avea o carieră de succes ca polițist criminalist în România. Dar acum 5 ani a vrut să învețe mai mult și, în urma unui concurs, a început să studieze pentru ONU.

Este ofițer de securitate la sediul central din Manhattan, care în aceste zile este o redutabilă fortăreață.

Angela Dumitrache, ofițer de securitate la ONU: "Este o poliție diplomatică, mi-am schimbat puțin modul de a lucra. Avem sisteme de verificare, lucrăm cu programe noi, cu tehnici noi, pe care nu am avut ocazia decât aici să le învăț și să le pun în aplicare".

Angela și colegii ei sunt pregătiți în fiecare zi de lucru pentru orice tip de eveniment, dar săptămâna în care se desfășoară lucrările Adunării Generale este specială.

Angela Dumitrache, ofițer de securitate la ONU: "Este o presiune foarte mare, pentru că este un moment anume, o zi anume în care majoritatea șefilor de stat se adună într-o sală și simți că ai o responsabilitate enormă și simți că trebuie să dai absolut totul și să fii alert în fiecare secundă".

Pentru Angela, cel mai grea perioadă petrecută la New York a fost cea a carantinei totale, care a schimbat complet viața orașului: "Chiar a fost o perioadă foarte dificilă, dar noi, ca și poliția din New York, ca și doctorii și personalul medical am fost obligați să ne servim lucrul și să venim la muncă 24 din 24 h și am fost nevoiți să venim și să ne adaptăm altor tipuri de măsuri".

Pentru Angela, pandemia lasă însă și amintiri fericite. Când toată lumea se gândea la supraviețuire, ea a ales să privească spre viitor și a mai făcut un pas important: s-a căsătorit.

