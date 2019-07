Tam Tam la Brașov EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

A început TAM TAM Festival, cel mai nou eveniment al Brașovului!

Au fost pregătite peste 100 de evenimente, susținute de 300 de artiști din țară și din străinătate, care se vor prezenta pe cele 7 scene ale festivalului. Muzica rock, jazz, clasic, blues, folk și pop poate fi ascultată în stradă și în piațete.

Conceptul a fost gândit de o echipă condusă de pianistul Horia Mihail, care spune că şi-a dorit pentru Braşov un eveniment cel puţin la fel de impresionant ca TIFF-ul de la Cluj sau ca Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu.

Vineri seară, în piațeta Sfântul Ioan, publicul a avut parte de un concert mai rar în România: opera rock "The One Born From A Star", o adaptare a basmului "Făt-Frumos din lacrimă", de Mihai Eminescu.

Spectacolul este o combinație între muzica simfonică, de operă și genuri moderne.

Brașovenii și turiștii se vor întâlni cu teatrul în sala Centrului Cultural Reduta, dar și în stradă sau în cafenele, unde actorii vor surprinde spontan vizitatorii.

Poarta Ecaterinei a devenit un cinematograf în aer liber unde, la orele serii, sunt proiectate filme artistice.

Artele vizuale sunt reprezentate prin expoziții de fotografie, video mapping și grafică, iar dansul clasic și contemporan îmbie trecătorii la mișcare și distracție.

