Taiwan: Una dintre cele mai puternice rafale de vânt înregistrate vreodată la nivel mondial și valuri de până la șapte metri

Taifunul Koinu a adus rafale de vânt de până la 342,7 km/h, când a traversat miercuri noaptea insula exterioară Lanyu (Orhidee) din Taiwan. Administrația centrală a vremii (CWA) a declarat pentru The Guardian că a fost cea mai mare rafală de vânt înregistrată în Taiwan de la înființarea organizației, în 1986. A fost atât de puternică, încât a distrus anemometrul insulei.

Rafala pare a fi a treia cea mai puternică înregistrată la nivel global. În 1996, Insula Barrow din Australia de Vest a înregistrat o rafală de 408 km/h, care a doborât recordul stabilit în 1934, când a fost înregistrată o rafală de 372 km/h în SUA, pe Muntele Washington din New Hampshire.

