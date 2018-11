Tablou de Picasso, găsit într-o pădure din județul Tulcea EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Scriitoarea româno-olandeză Mira Feticu susține că ar fi primit o scrisoare anonimă care îi indica locul exact unde ar fi fost îngropat unul dintre tablourile furate din Muzeul Kunsthal din Rotterdam în 2012. Ar fi anunțat anchetatorii din Olanda care s-au ocupat de caz și, împreună, ar fi venit în România. Vineri ar fi găsit tabloul Cap de Arlechin, într-o pădure din satul tulcean Greci, la rădăcina unui copac gros, marcat cu vopsea. Pădurea face parte din rezervația naturală a Munților Măcin. Opera este evaluată la aproximativ 800 de mii de euro.

Au adus tabloul la Ambasada Olandei din București. Scriitoarea Mira Feticu s-a întors în satul Greci cu anchetatorii olandezi și români pentru a le arăta exact locul unde a găsit opera de artă.

În 2012 un grup de români a furat din muzeul Kunsthal din Rotterdam mai multe opere de valoare, printre care și acest Cap de Arlechin. Au mai dispărut atunci și alte tablouri de Picasso, precum și lucrari ale lui Henri Matisse și Claude Monet. Acesta a fost considerat jaful secolului, iar Mira Feticu a scris o carte despre cele întâmplate. Cei 6 români implicați în furt au fost inculpași și condamnați definitiv la închisoare. Soarta tablourilor a rămas, de atunci, incertă. Anchetatorii au verificat inclusiv dacă acestea au fost arse de mama unuia dintre hoți. Iar o expertiză realizată la un laborator de specialitate din România a arătat că o parte din resturile de cenușa găsite în casa femeii ar fi provenit de la pânze pictate în ulei.

Ancheta făcută în Olanda după jaful secolului a arătat că hoții au intrat în muzeu pe o ușă de urgență, cu ajutorul unei simple șurubelnițe. S-au făcut nevăzuți în mai puțin de trei minute cu 7 tablouri în valoare de 18 milioane de euro.

Reporterul TVR Ionuț Gheorghe a stat de vorbă cu scriitoarea Mira Feticu.

"Cum s-a întâmplat?

- Am primit cam acum 10 zile, pe 6 noiembrie, un plic, pe adresa mea de serviciu în care era o coală de hârtie pe care erau scrise 8 propoziţii în româneşte şi cu două fotografii lipite pe coala de hârtie. La început nu am înţeles despre ce este vorba, m-am dus acasă şi seara am mai citit încă o dată. Mi-am dat seama că este un indiciu privitor la unul dintre tablourile furate acum 6 ani din Rotterdam. Cred ca este o scrisoare scrisă la maşină, ştiţi cum sunt literele scrise la maşină!?

Ce arătau cele două fotografii?

- Erau două fotografii care arătau locul unde ar fi îngropat unul dintre tablouri, locul unde chiar am găsit tabloul ieri.

Aţi luat legătura cu autorităţile olandeze când aţi primit scrisoarea?

- L-am sunat pe poliţistul care s-a ocupat de acest caz în Olanda şi el mi-a spus despre ce e vorba şi mi-a spus că o să sune înapoi, dar nu a mai sunat. Atunci m-am gândit că trebuie să fac ceva cu ce am primit, mă simţeam datoare să fac ceva cu ce am primit şi am luat legătura cu un coleg scriitor, care este şi jurnalist. El m-a încurajat să vin la Bucureşti să văd despre ce e vorba.

Ce aţi făcut când aţi ajuns în Bucureşti?

- La Bucureşti am luat pe cineva cu mine acolo, unde era indicat pe hârtia pe care am primit-o. Destul de repede am gasit locul. E undeva într-o pădure. Nu e pe nicio stradă, sub o piatră, nimeni nu ascunde un tablou undeva în faţa casei. E undeva în natură. După ce l-am găsit şi mi-am revenit din şoc, am mers la Ambasada Olandei şi am predat tabloul ambsadoarei Olandei în România. Eu am naţionalitate olandeză şi m-am simţit datoare să merg prima dată acolo.

Cum v-aţi simţit când aţi ajuns acolo?

- A fost o nebunie! 90% credeam că am şansa să mă fac ridicolă, dar m-am simţit datoare să verific. Normal că nu îţi vine să crezi şi intri în şoc. În maşină, pe drum, uitam că îl am lângă mine şi îmi ziceam în gând - "să nu uiţi că ai un Picasso lângă tine!". Mi-am mai revenit acum, dar sunt extrem de obosită. De fapt întrebarea cea mai importantă cred că este: este un fals sau este originalul? Asta rămâne de văzut!

Aţi căutat mult acest loc?

- A fost foarte uşor, am mers acolo, am căutat copacul care era arătat în fotografii şi l-am găsit. Nu din prima! Am cumpărat un hârlete de pe drum, dar nu a fost nevoie să săpăm. Am înlăturat frunzele cu mâinile, am încercat să curăţ locul cu un băţ şi am simţit ceva din plastic. Am tras cu grijă pachetul la suprafaţă. A fost ca într-un film cu proşti ... cum se zice. Era împachetat într-un ambalaj cu bule.

Ce aţi făcut după ce aţi scos pachetul?

Nu l-am scos imediat. Cea mai mare grijă a mea a fost: cine ne vede, e cineva care filmează, poate cineva de la poliţie, poate e o farsă. Ne-am dus la maşină şi în maşină am încercat să-l privesc şi mi-am dat seama că văd trăsăturile pe care le știam din pozele de pe internet. L-am deschis încet, culorile sunt puţin trecute, eu cred că a stat o perioadă în pământ! După cum arată plasticul, cred că a fost reambalat. Nu sunt specialist! Cred că cel care mi-a trimis scrisoarea l-a reîmpachetat când mi-a trimis scrisoarea."

