Tabletele cumpărate de Guvern pentru elevi vor avea sistem de monitorizare a activității preinstalat

Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC), instituția care se ocupă de achiziția de tablete pentru elevi, a publicat lista cerințelor ce trebuie îndeplinite de firma care va asigura livrarea device-urilor.

Conform documentului citat, tableta trebuie să ofere posibilitatea atașarii unei tastaturi.

„Tableta va fi livrată cu sistem de operare Android 10, certificat GMS(Google Mobile Services) cu acces la magazinul de aplicatii Google Play Store si cu suita de aplicații office instalata (Word, Excel, PowerPoint – citire si scriere, PDF – citire). Tabletele ofertate vor avea un sistem de management la distanta centralizat care să permită minim: instalarea/dezinstalarea aplicațiilor, restricționarea accesului la anumite aplicații, configurarea aplicatiilor instalate, localizarea dispozitivelor, blocarea acestora in cazul unor evenimente neprevazute, totul prin intermediul unei interfete unice de adimistrare”, conform criteriilor stabilite de ONAC.

Sursa citată menționează că unul dintre criteriile de atribuire se împarte în: 80% componenta financiară și 20% componenta tehnică.

„Modalitatea de monitorizare a dispozitivelor după ce sunt puse la dispoziția elevilor: sistem de management centralizat preinstalat. Garanția produsului să fie de minim 2 ani, iar garanția producătorului de a asigura componente și service autorizat la nivel național pentru modelul de tabletă și accesorii livrate să fie de minim 3 ani. Aplicațiile care se doresc a fi instalate pe tablete: NU”, se arată în documentul menționat anterior.

Termenul de livrare este de cel târziu 10 septembrie. Asigurarea acoperă riscurile fizice la transport până la predarea efectivă a tabletelor la ISJ-uri/ISMB. Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât sa prevină orice daună sau deteriorare in timpul transportului acestora către destinația finală, în caz contrar furnizorul va suporta toate daunele produse prin deprecierea cantitativă și calitativă a produselor. Ambalajul trebuie prevazut astfel incat sa reziste, fara limitare, manipularii accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sarii si precipitatiilor din timpul transportului si depozitarii in locuri deschise. In stabilirea marimii si greutatii ambalajului Contractantul va lua in considerare, acolo unde este cazul, distanta fata de destinatia finala a produselor furnizate si eventuala absenta a facilitatilor de manipulare la punctele de tranzitare. Transportul si toate costurile asociate sunt in sarcina exclusiva a contractantului. Produsele vor fi asigurate impotriva pierderii sau deteriorarii intervenite pe parcursul transportului si cauzate de orice factor extern. Contractantul este responsabil pentru livrarea in termenul agreat al produselor si se considera ca l-a luat in considerare toate dificultatile pe care le-ar putea intampina in acest sens si nu va invoca nici un motiv de intarziere sau costuri suplimentare. Marfa trebuie insotita obligatoriu de factura in original, avizul de insotire a marfii si de documentele de atestare a calitatii produselor, conform legislatiei in vigoare, in functie de natura produsului.

Factorii de evaluare tehnici ai ofertelor prezentate: Memoria internă: 64 GB în loc de 32 GB: 5 puncte (capacitatea internă de stocare mărită); RAM: 4 GB în loc de 3 GB: 5 puncte (încarcarea mai rapidă a aplicațiilor); Garanție: 36 luni în loc de 24 luni: 5 puncte (asigurarea unui an în plus de utilizare).

Un număr de 250.000 de elevi ce provin din medii defavorizate vor primi tablete cu ajutorul cărora vor învăţa de la distanţă. Ministerul Educaţiei a alocat 150 de milioane de lei pentru achiziţia de tablete, conform reprezentanților Executivului.

