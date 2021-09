Tánczos Barna: Astăzi, alternativa la această coaliție nu există. Sper că noaptea va fi un sfetnic bun

Ministrul Mediului, Tanczos Barna / FOTO: Autor: ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"Astăzi, din punctul meu de vedere, alternativă la această coaliţie nu există şi orice discută, orice partid de opoziţie şi oricine încearcă acum să strângă semnături pentru a susţine o moţiune de cenzură, nu cred că soluţiile alternative, în momentul de faţă, există", a adăugat Tánczos Barna, într-o conferinţă de presă.

Ministrul Mediului a mai arătat că UDMR a cerut de mai multe ori ca programul "Anghel Saligny" să fie analizat cu prioritate, să se facă avizarea actului normativ în cel mai scurt timp posibil.

"Din punctul nostru de vedere, al Ministerului Mediului, de exemplu, acest program rezolvă o problemă uriaşă, a infringementului pe gospodărirea apei menajere. România, astăzi, are un infringement care, mai mult ca sigur, dacă nu luăm măsuri şi nu finanţăm sistemele de colectare şi de epurare a apelor menajere, se va extinde. Avem infringement pentru localităţile mai mari de zece mii locuitori şi se va extinde şi la localităţile mai mici, dacă nu rezolvăm problema. Pentru noi, Ministerul Mediului, fondul de 1 miliard de Euro din PNRR nu este suficient. Conform estimărilor Băncii Mondiale, România are în momentul de faţă nevoie de peste 20 miliarde de Euro pentru a construi sută la sută şi a implementa în fiecare localitate sisteme de colectare şi epurare a apelor menajere. Acest lucru se poate face doar dacă folosim la maxim PNRR, POIM, fondurile europene şi fondurile naţionale. Deci, de aceea, noi am avut discuţii şi dialog constant şi permanent cu Ministerul Dezvoltării, cu domnul ministru Cseke şi am susţinut de la bun început acest program. În urma discuţiilor din coaliţie şi dintre ministerele de resort s-a ajuns la această situaţie, care ieri (miercuri - n.red.) s-a terminat cu solicitarea domnului prim-ministru de revocare din funcţie a fostului nostru coleg, domnul ministru Stelian Ion", a mai spus Tánczos Barna.

El a adăugat că UDMR a luat act de decizia de demitere a ministrului Justiţiei, punctând faptul că este atributul premierului de a face acest lucru cu orice ministru.

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Tánczos Barna, a participat joi, la Băile Tuşnad, la lansarea proiectului "Implementarea Planului naţional de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din România", finanţat din fonduri europene.

Sursa: Agerpres

ŞTIRILE ZILEI