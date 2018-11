T. Toader, acuzații noi la adresa procurorului general. Ministrul susține că dosarul a fost incomplet și că o procuroare din comisia de interviu a devenit consilier personal al lui Lazăr

Ministrul Justiției, Tudorel Toader / FOTO: ALEX TUDOR / AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"Eu am prezentat raportul acela de 20 de puncte, puteau fi chiar mai multe în cazul domnului Lazăr dedcât în precedent. Ce aş spune este faptul că toate cele 20 de puncte pe care le-am prezentat sintetic sunt şi rămân valabile", a afirmat ministrul Justiţiei într-o intervenţie telefonică la un post de știri.

Tudorel Toader a spus că are o părere despre Augustin Lazăr pe care şi-o consolidează.

"Dacă eu eram ministru al Justiţiei la momentul respectiv, nici nu îi dădeam accesul la interviu, adică nu intra în procedura de numire, pentru că nu a depus un dosar cu toate piesele lui componente, aşa cum scrie legea şi regulamentul", a indicat Toader.

Ministrul Justiţiei a precizat că există documente care arată că dosarul lui Augustin Lazăr era incomplet la momentul depunerii, fapt confirmat de un preuspus demers al fostului ministru al Justiţiei, care ar fi cerut CSM documente suplimentare, ce nu ar fi fost puse la dispoziţia ministerului de către CSM, la acel moment.

Potrivit lui Toader, în mod categoric acest lucru reprezintă o "încălcare a legii".

"Dosarul la finalizarea perioadei de înscriere nu era complet, recunoaşte ministrul Justiţiei de atunci prin faptul că la două zile după revine la CSM, chiar dacă dosarul nu era complet. Nu avea relaţii privind sancţiuni disciplinare trimise la CSM, CSM-ul avizează, dar nu face referire la aceste două probleme, mai departe trimite la Cotroceni, Cotroceniul dă decretul de numire cu un dosar incomplet", a spus Tudorel Toader.

Cu privire la ordonanţa de clasare a dosarului lui Klaus Iohannis care s-ar afla la dosarul de candidatură al lui Augustin Lazăr, ministrul Justiţiei a afirmat: "Semnificaţia adevărată a depunerii acestei ordonanţe cred că o deţine numai domnul procuror general şi noi, parțial, prin interpretările pe care le dăm, dar consider că era de datoria mea să spun că dosarul nu e complet, nu are ce trebuie să aibă şi are ce nu trebuie să aibă".

Toader a mai adăugat că, la momentul audierii lui Augustin Lazăr pentru a deveni candidat la funcţia de procuror general, din comisia de interviu de la Ministerul Justiţiei făcea parte şi o procuroare care ulterior a devenit consilierul personal al lui Augustin Lazăr. Toader a subliniat şi că, în urma unui control efectuat de Inspecţia Judiciară la Parchetul General, cele 3 inspectoare trimise de CSM în control au trecut pe posturi de consilier la Parchetul General.

"Justiţia trebuie resetată toată", este de părere ministrul.

ŞTIRILE ZILEI