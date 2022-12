Sute de vizitatori pe faleza Cazinoului constănțean. Temperaturi ridicate din estul până în vestul țării

Anul nou începe cu temperaturi de primavară. Deşi suntem în plină iarnă, ninsorile lipsesc și este neobișnuit de cald în multe zone din ţară. De Revelion minime sub zero grade vor fi doar la munte, anunţă meteorologii. Iar în prima zi din 2023 sunt prognozate chiar și 17 grade în vestul țării.

Liniștită și foarte limpede. Așa a fost marea, pe tot parcursul zilei, spre bucuria turiștilor. Vremea călduroasă a atras sute de vizitatori pe faleza de la Cazino. La prânz au fost 11 grade.

”Este o zi minunată! Am venit să ne luăm la revedere de la mare pentru câteva zile, pentru că plecăm”, ne-a spus o localnică.

Vremea se va menține călduroasă până după revelion.

În Constanța va fi chiar și mai cald decât acum pentru prima zi a anului. Meteorologii prognozează o temperatură de 15 grade Celsius.

Și timişorenii profită de temperaturile ridicate din aceste zile şi ies la plimbare prin parcuri. Chiar dacă cei mici aşteaptă zăpada, vremea însorită de acum are farmecul ei.

”Nu am mai avut demult așa. Vedeți că într-un an îi mai cald, într-un an îi mai frig. Nu știu dacă se schimbă clima neapărat”, spune un timișorean.

Vreme deosebit de caldă pentru această perioadă în vestul României, iar temperaturile vor continua să crească. Pe 1 ianuarie meteorologii spun că vor depăși chiar 14 grade Celsius.

În țară, temperaturile din timpul zilei se vor situa cu mult peste mediile multianuale, iar ninsorile vor lipsi. Ploi slabe sunt posibile, local, în nordul, centrul și nord-estul țării, parțial în vest și doar izolat în restul regiunilor.

”Temperaturile cresc. Mâine ajung pe la 14-15 grade, iar ușor, ușor, la început de an, pe data de 1, 2 chiar și 3, vom avea parte de maxime de peste 10 grade în mare parte din țară. În prima zi a anului nou chiar 17-18 grade în zona Moldovei, urmând ca pe 2 și pe 3 ianuarie astfel de valori să le înregistrăm și pe partea de sud a țării”, ne-a decalarat Sincron Mihai Timu, meteorolog.

Temperaturile vor cobori aproape de valorile normale ale perioadei, de 4-5 grade, abia din a două jumătate a săptămânii viitoare. Această luna ar putea deveni cea mai caldă luna decembrie din 1960 încoace, spun meteorologii. Adevărată iarnă ar putea veni în țară noastră abia de la mijlocul lunii ianuarie.

