După 75 de ani, sute de supraviețuitori ai lagărului de concentrare de la Auschwitz s-au întors în locul unde au trăit infernul. Vor asista la ceremoniile dedicate eliberării deținuților din lagărul nazist, de către soldații Armatei Roșii, în 27 ianuarie 1945. Timpul, însă nu iartă, iar de la an la an numărul celor care au rămas în viață după o experiență îngrozitoare este tot mai mic. Vă atenționăm, informațiile au un puternic impact emoțional!

Sute de jurnaliști au asistat timp de 6 ore la mărturiile supraviețuitorilor Holocaustului veniți la Biblioteca Publică din Auschwitz. Cu lacrimi în ochi, foștii deținuți au povestit cum au supraviețuit în infern și de ce au refuzat să vorbească multa vreme despre ororile prin care au trecut.

Alina Dabrowska, supaviețuitoare Auschwitz: "Am văzut copiii aruncaţi în camerele de gazare. A fost atât de îngrozitoare experienţa mea încât nu m-am mai întors la Auschwitz decât după 30 de ani."

Benjamin Lesser, supraviețuitor Auschwitz: "Am crescut o familie şi nu am vrut să îi contaminez cu problema de a fi copii ai unui supravieţuitor. Am vrut să crească ca niste copii obişnuiti americani, să meargă la şcoală cu diferite naţionalitaţi."

Pentru supraviețuitorii Holocaustului, rememorarea acelor momente e o datorie morală față de generațiile viitoare, pentru ca o astfel de tragedie sa nu se repete.

Benjamin Lesser, supravietuitor Auschwitz: "Ne-au zis să ne dăm jos din tren. Mă ţineam strâns de sora mea şi de fratele meu mai mic. Erau femei şi copii care ţipau la dreapta şi barbaţi la stânga. Şi atunci a fost ultima dată când mi-am văzut sora şi fratele. Ei au mers direct la camera de gazare. Atunci nu ştiam că sunt camere de gazare, dar arătau ciudat cu cele 4 sau 5 coşuri pe care ieşeau fum şi foc. Era cenuşă peste tot."

Comemorările de la Auschwitz încep mâine, de Ziua Internațională a victimelor Holocaustului.

Pe 27 ianuarie 1945, cel mai mare lagăr de exterminare nazist de la Auschwitz-Birkenau a fost eliberat de armata sovietică. Soldații ruși au descoperit 7500 de prizonieri în viață și 600 de cadavre. În total, prin lagărul nazist au trecut peste 1,3 milioane de prizonieri.

