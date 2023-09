Sute de pescari revoltați după ce statul le-a cerut înapoi ajutoarele din timpul pandemiei. Conturi golite, ambarcațiuni sub sechestru. Peste toate, de teama minelor, navele ies mai puțin în larg

În timpul restricțiilor din pandemie, pescarii de pe litoral au avut pierderi mari. Li s-au oferit, însă, ajutoare financiare.

Fermierii piscicoli care au întocmit documentația necesară au reușit să obțină sume cuprinse între câteva zeci și câteva sute de mii de lei. În total, 1.8oo.ooo de euro.

Însă, după un an, societățile comerciale de pescuit au fost somate de Ministerul Agriculturii să înapoieze banii primiți. În ghidul pus la dispoziție în perioada pandemiei există condiția ca pescarii să-și fi încetat activitatea temporar, dar nu era detaliat acest aspect.

Laurențiu Mirea, preşedintele Organizaţiilor de pescari din Marea Neagră: "Ei ar fi vrut pe perioada COVID-ului, un an jumate, să nu ne mișcăm de la mal. Nu există așa ceva, nu se poate. Dacă într-un an nu ieși la mare și nu realizezi capturi, (...) în momentul acela pierzi autorizația de pescuit."

Pescarii care au primit ajutoarele în timpul pandemiei și-au cheltuit toți banii. Unii au făcut și investiții în nave noi, pe care le pot pierde acum.

Gabriel Siverenco, pescar: - Mi-au pus sechestru pe cont, mi-au luat banii de COVID. Ei au zis că au greșit ghidurile și că nu avem suficiente probe că (...) am avut activitatea suspendată pe perioada COVID-ului.

Reporter: - Despre ce sumă vorbim în cazul dvs,. cât v-au blocat?

Gabriel Siverenco, pescar: - 50 de mii de euro.

Peștele capturat din Marea Neagră e tot mai puțin, în condițiile în care pescarii se văd nevoiți să-și reducă activitatea. Multe nave refuză să mai iasă în larg din cauza războiului din Ucraina.

Laurențiu Mirea, preşedintele Organizaţiilor de pescari din Marea Neagră: "Deja 7 firme din 18 firme afectate sunt în executare la ANAF. Deja a avenit ANAF-ul, ne-a blocat conturile și ne-a sechestrat vapoarele."

Danko Penev, pescar: "Am prins o mină înainte cu o lună și jumătate. Am anunțat autoritățile, au venit, au găsit, au detectat, au scos, au dezactivat mina, dar noi am pierdut o zi întreagă de pescuit."

Eugen Drăgoi, pescar: "Din cauza minelor, personalul de pe ambarcațiuni le e și frică să iasă. Nu mai navigăm noaptea, evităm navigatul noaptea. Pe partea de nord, spre Sulina, Sfântu, evităm."

Am încercat să obținem un punct de vedere de la Ministerul Agriculturii, însă până la momentul difuzării pe post a acestei știri nu am primit niciun răspuns.

