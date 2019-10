Adelin Petrișor relatează la Telejurnal EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"În ciuda vremii urâte, sunt câteva sute de oameni care s-au strâns în Piața Unirii. S-au întâlnit aici la ora 18.30, la 19.30 au plecat spre Piața Bucur", a transmis Adelin Petrișor pentru Telejurnal TVR 2.

"Am vorbit mai devreme cu cineva care nu avea nicio legătură cu nimeni de la Colectiv, era o doamnă care îmi spunea foarte mândră că a învățat ceva de la Colectiv și că speră că toți românii au învățat câte ceva. De exemplu, ea a devenit donatoare de sânge, se implică mai mult în viața cetății, e mai atentă, are grijă unde-i pleacă cei trei copii pe care-i are", a relatat Adelin Petrișor.

"Sunt însă foarte multe voci nemulțumite de ce s-a întâmplat sau ce nu s-a întâmplat în acești 4 ani. Oamenii sunt nemulțumiți, cei mai mulți dintre ei, de faptul că s-a bătut foarte mult pasul pe loc în procese", a subliniat jurnalistul TVR.

