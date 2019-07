Copii pierduți pentru totdeauna EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

În fiecare an, lista copiilor dispăruți fără urmă e tot mai lungă. Zeci de cazuri noi se adaugă deja sutelor de dosare care așteaptă de mai mult de un deceniu o rezolvare. În urmă rămân familii măcinate de durere și neputință.

Un astfel de caz făcea vâlvă în presa vremii acum 20 de ani. Ramona și Marinela, eleve în clasa a XII-a, la un liceu din Salonta, se grăbeau să ajungă la ore. Au luat o mașină de ocazie din comuna Avram Iancu, unde locuiau, pentru că distanța era prea mare pentru a o parcurge pe jos, 18 kilometri.

La jumătatea drumului, șoferul a virat pe un câmp și le-a ucis pe amândouă. Trupurile au fost descoperite de un tractorist, precum și mașina în care se urcaseră în acea zi.

Anchetatorii au găsit în mașină amprentele bărbatului, i-au făcut profilul genetic, și, cu ajutorul martorilor, au întocmit un portret-robot și au estimat că avea aproximativ 25 de ani, însă nu au dat de el nici până astăzi.

Și, pentru că nu l-au găsit, nimeni nu a putut afla care a fost mobilul crimei.

Un alt caz rămas neelucidat este al Adrianei Apetrei, din București. În urma tragediei de la Caracal, femeia a contactat jurnaliștii Televiziunii Române, și, în lacrimi, a povestit cum i-a fost răpit și copilul ei, acum mai bine de două decenii.

E stabilită în Anglia, în prezent, însă în 1995 locuia într-un bloc dintr-un cartier bucureștean. Fiul ei avea trei luni când a venit să o viziteze o femeie care a pretins că este asistentă medicală. Era în uniformă și avea o trusă medicală, așa că i-a câștigat ușor încrederea Adrianei, care avea atunci 20 de ani. După ce a consultat copilul, i-a zis că starea lui este foarte gravă și trebuie dus de urgență la spital.

"Am ieșit afară și ea mi-a spus: Ai luat certificatul la copil? Eu am spus: Nu, n-am luat. M-a zăpăcit, m-a disperat, n-am mai știut ce-i cu mine, m-a dus de cap și i-am lăsat copilul în brațe. Și când am venit nu mai era. Și-atunci m-am dus la Circa 16, i-au făcut portretul robot, m-au băgat la detectorul de minciuni și de atunci nu se mai știe nimic de el" - povestește Adriana Apetrei.

Și în acest caz a fost întocmit un portret-robot, iar polițiștii au căutat femeia ani de zile, însă nici urmă de ea sau de copil. Mama nu și-a pierdut însă speranța și crede că într-o zi își va regăsi fiul.

Din aprilie, anul trecut, și până în mai, anul acesta, au fost dați dispăruți 5078 de copii. Șase dintre ei nu au mai fost găsiți. Se alătură unei liste lungi, pe pagina de Internet a Poliției, unde sunt inclusiv profilele celor două fete din Caracal, Alexandra Măceşeanu și Luiza Melencu.

