Acum se cere triplarea amenzilor pentru cei care nu își curăță terenurile, însă bineînteles de la anul.

În județul Ilfov, acolo unde majoritatea terenurilor neîngrijite sunt pline cu ambrozie, s-au dat doar 9 amenzi. Tot atâtea și în Bucureşti.

Dr. Poliana Leru, medic specialist în alergologie, explică ce trebuie să facă cei care sunt afectați de această alergie.

Oameni sănătoși până la un moment dat care vin în contact repetat cu ambrozia se sensibilizează un an, doi, trei, apoi apar manifestările clinice. Nu este ceva care apare din senin. Chiar dacă trece aparent, de la an la an lucrurile sunt mai complicate, durata simptomelor este mai lungă și apar complicațiile. Ambrozia nu alege, nu apare numai la oameni de o anumita vârstă sau o anumită profesie. În general, sunt afectați oameni tineri și activi și copii care locuiesc în cartiere noi la marginea orașului, spune dr. Poliana Leru.





