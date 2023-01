Sute de mii de consumatori nu au primit factura la electricitate de peste 6 luni. Hidroelectrica anunță că primele facturi vor fi emise în februarie, iar oamenii pot eșalona sumele

Alexandru locuiește în localitatea Domnești din Județul Ilfov și este unul dintre abonații care nu au primit o factură la curent din luna octombrie: "Ultima factură care a fost emisă de Hidroelectrica şi pe care am achitat-o a fost pe 10 octombrie pentru perioadă de consum, luna iunie. Deci eu am un consum înregistrat şi declarat de mai bine de jumătate de an care nu a fost facturat efectiv."

Mai mult decât atât, mulţi dintre consumatori sunt nemulţumiţi pentru că nu pot lua legătura cu reprezentanţii companiei.

Într-un răspuns pentru Ştirile TVR, reprezentanţii Hidroelectrica ne-au transmis că acest lucru se întâmplă din cauza faptului că societatea a implementat un nou sistem de gestiune şi facturare a clienţilor care va fi capabil să gestioneze numărul mare de clienți ai societăţii, peste 500.000 în acest moment, faţă de 100.000 câţi erau înainte. Întârzierile în facturare vor fi recuperate în perioada următoare. Primele facturi vor fi emise în luna februarie.

Reprezentanţii Hidroelectrica au mai adăugat că cei care nu vor putea plăti restanţele vor avea posibilitatea de a eşalona sumele pe o perioadă de maximum şase luni, fără penalităţi.

În situaţia în care este Hidroelectrica mai sunt şi alte companii care furnizează electricitate, motiv pentru care ANRE le-a amendat până acum pentru emiterea cu întârziere a facturilor de energie electrică cu peste 380.000 de lei.

Dumitru Chisăliță, expert în energie: "Un sistem ca să îl modifici trebuie să-l bugetezi, trebuie să-l contractezi, trebuie să licitezi, trebuie să-l realizezi, să-l verifici, adică e o chestiune de absolută normalitate. Anormalitatea este modificare unei legi într-un an de zile de 17 ori. Asta este anormalitatea. Estimarea mea este că toţi furnizorii vor întârzia până în martie emiterea facturilor din decembrie."

În situaţii similare se află şi multe companii care furnizează gaze.

