Sute de arestări după violențele din Brazilia. Fostul președinte Jair Bolsonaro, internat în spital cu probleme abdominale, a condamnat "distrugerile și invadarea clădirilor publice"

A căzut primul cap în Brazilia, dupa scenele incredibile în care mii de susținători ai fostului președinte au luat cu asalt și au vandalizat clădirile simbol ale puterii - Președinția, Curtea Supremă și Parlamentul. Guvernatorul Capitalei a fost suspendat din funcție, pentru că nu a asigurat securitatea instituțiilor. Violențele au fost puse la cale de susținătorii fostului președinte Bolsonaro.

Guvernatorul capitalei, apropiat fostului președinte, este acuzat de zeci de încălcări ale protocoalelor de securitate de la instituțiile cheie. Nu e clar de ce nu au fost luate măsuri speciale, ținând cont că se știa de două săptămâni că susținătorii lui Bolsonaro vor să descindă în Capitală.

Când au sosit autobuzele cu protestatari, din toată Brazilia, poliția militară le-a escortat până la locul demonstrației.



Mai mult decât atât, forțele de ordine au intervenit de abia după două ore de la declanșarea violențelor, timp în care demonstranții au vandalizat Curtea Supremă, Congresul și Palatul Prezidențial. Lula da Silva, președintele Braziliei, nu se afla în Capitală.

Poliția militară și trupele speciale au redobândit controlul asupra celor trei instituții după câteva ore. Au fost arestate sute de persoane. Forţele de ordine au demontat şi corturile sustinătorilor fostului președinte.



Președintele Lula da Silva, socialist, a revenit de urgență în Capitală. I-a numit fasciști pe susținătorii lui Bolsonaro și susține că stânga nu s-ar deda niciodată la acte de vandalism.



LUIZ INACIO LULA DA SILVA, preşedintele Braziliei: Niciodată nu ați văzut la Știri că un partid de stânga a invadat Parlamentul, Curtea Supremă sau Palatul Prezidenţial. Nu există precedent în istoria noastră. Acești oameni trebuie pedepsiți și îi vom găși şi pe finanțatorii vandalilor care au venit la Brasilia.



Anchetatorii au blocat conturile de pe rețelele de socializare ale protestatarilor care, spun autoritățile, răspândesc mesaje antidemocratice. Deocamdată, doar Facebook și Instagram s-au conformat.

Fostul președinte, aflat în spital în Florida, cu probleme abdominale, s-a delimitat de violente. Într-un mesaj pe Twitter, Bolsonaro a scris că protestatarii au întrecut limita.

Jair Bolsonaro (67 de ani) are sechele grave în urma atacului cu armă albă din 2018, chiar înainte de alegerea sa ca preşedinte. De atunci a fost operat de șase ori din această cauză.

Din Statele Unite și Canada până în Rusia și China, toate marile cancelarii au condamnat violențele din Brazilia. Iar presa internațională și analiștii politici remarcă similitudinile cu momentul 6 ianuarie din Statele Unite. Ca și susținătorii lui Trump, simpatizanții lui Bolsonaro spun că alegerile au fost furate.

ACTUALIZARE Guvernatorul capitalei Braziliei a fost suspendat din funcție, după violențele de ieri, când susținătorii fostului președinte, Jair Bolsonaro, au vandalizat și ocupat 3 instituții publice simbol. Guvernatorul capitalei braziliene e acuzat că nu a luat măsurile necesare de securitate, deși se știa de ceva vreme că susținătorii fostului președinte pun la cale o insurecție.

Lula da Silva, care petrecuse după-amiaza la Araquara, în statul Sao Paulo (sud-est), devastat de inundaţii, a mers la Palatul Prezidenţial, apoi la Curtea Supremă, invadată şi jefuită de bolsonarişti, ca şi Congresul.

