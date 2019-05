SURSE. Viorica Dăncilă: “Au fost situaţii în care am dat o OUG şi am greşit (…) De acum încolo, orice greşeală se plăteşte”

Premierul Viorica Dăncilă

“Au fost situaţii în care am dat o OUG şi am greşit pentru că nu am pus o în dezbatere, pentru că nu am discutat-o cu partenerii sociali. Pentru că UE ne-a trimis avertismente şi a trebuit să dăm înapoi. Trebuie să avem o coordonare cu departamentele, cu preşedinţii de comisii, cu specialiştii. Pentru că de acum încolo, orice greşeală se plăteşte”, a declarat Viorica Dăncilă, conform surselor TVR.

