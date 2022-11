Surse TVR INFO: Negocieri diplomatice intense pentru Schengen

Din Strasbourg, jurnalistul TVR Lucian Pîrvoiu a analizat ultimele ultimele evoluții pe acest subiect.

“Sunt mai multe scenarii în joc. Ceea ce trebuie să vă spun din capul locului este că încă se joacă și am informații, - pe care nu le pot dezvălui pentru bunul mers al lucrurilor – că în zilele următoare ar putea avea loc niște vizite care să schimbe starea de lucru din acest moment. (...) Se lucrează intens la novel diplomatic, iar ceea ce spunea președintele Iohannis nu era neapărat o renunțare la ideea de a intra în Spațiul Schengen sau o renunțare de a fi pe agendat Consiliului JAI din 8-9 decembrie. Trebuie să facem distincția între a amâna, deci a nu fi la discuție, și a fi la discuție și a amâna fotografia de moment printr-un state of play. Așa numitul state of play îți aduce avantajul ție, ca țară candidată la un dosar că ești acolo, ești în discuție, fotografia de moment este înghețată și discuțiile sunt reluate la următorul Consiliu JAI. Dacă în următoarele săptămâni nu se clarifică situația, - dar există informații și din zona guvernamentală și din cea prezindențială că aceste lucruri se vor clarifica – această situație de state of play este cea mai de dorit, pentru că de la 1 ianuarie președinția rotativă al Consiliului European va fi asigurată de Suedia. În acest caz, Suedia va fi obligată, practic, să ne pună agendă. Dacă însă nu se va ajunge la punerea noastră pe agendă și noi vom solicita să fim scoși, atunci există pericolul ca Suedia să ignore subiectul și să mai avem o șansă să discutăm despre el peste șase luni”, a explicat Lucian Pîrvoiu la TVR INFO.

CITIȚI ȘI: Iohannis: S-a vehiculat prea repede termenul de 8 decembrie ca final pentru Schengen. Răspunsuri pentru prietenii olandezi, austrieci, suedezi - Nu doar că suntem pregătiți, așa psihic, suntem pregătiți cu oameni

