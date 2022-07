Surse: Doi români printre victimele avalanșei din Munții Dolomiți. MAE nu confirmă. Procedurile de identificare sunt în desfășurare. Căutările, suspendate temporar

ACTUALIZARE În zona unde s-a produs avalanșa a mers luni dimineață și premierul Italiei, Mario Draghi.

Căutările sunt foarte dificile și din cauza temperaturilor extrem de ridicate, care riscă să provoace noi avalanșe. La 3.300 de metri altitudine s-au înregistrat +10 grade Celsius în zilele premergătoare desprinderii ghețarului.

ACTUALIZARE Potrivit informațiilor preliminare obținute de la autoritățile italiene până luni la prânz, printre persoanele afectate nu au fost identificați cetățeni români. MAE precizează că procedurile de identificare a victimelor sunt în desfășurare, iar activitățile de căutare a persoanelor dispărute au fost suspendate temporar, pe fondul condițiilor meteorologice care nu permit accesul echipelor de salvatori în condiții de siguranță.

Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei României la Roma și al Consulatelor Generale ale României la Trieste și Milano, s-a autosesizat în urma incidentului produs la data de 3 iulie 2022, la ghețarul Marmolada, soldat cu decesul a 6 persoane, rănirea altor 9, precum și cu dispariția mai multor persoane.

La nivelul ambasadei a fost constituită o celulă de criză, iar reprezentanții misiunii diplomatice și ai oficiilor consulare au întreprins, în regim de urgență, demersuri pe lângă autoritățile italiene și unitățile medicale din regiune, în vederea obținerii unor informații oficiale cu privire la cetățenia, identitatea și starea de sănătate a victimelor.

MAE menționează că, până în prezent, la nivelul Ambasadei României la Roma și al celor două Consulate Generale din Trieste și Milano nu au fost primite solicitări de asistență consulară prin intermediul telefoanelor de urgență.

La nivelul Departamentului Consular din cadrul Centralei MAE a fost recepționată o solicitare de sprijin din partea unei familii din România.

Reprezentanții misiunii diplomatice de la Roma și ai Consulatelor Generale ale României la Trieste și Milano se află în dialog permanent cu autoritățile italiene pentru obținerea unor informații actualizate și sunt pregătiți să acorde asistență consulară, conform competențelor legale.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Trieste: +39 040 411 652, +39 040 452 8136, +39 040 416 350 și ale Consulatului General al României la Milano: +39 0240098207, +39 0240074018, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență sau la numărul de telefon de urgență al Consulatului General al României la Trieste: +39 340 8821688 și al Consulatului General al României la Milano: +39 366 108 1444.

ACTUALIZARE Potrivit unor surse guvernamentale, două persoane surprinse de avalanșă ar fi din România.

ACTUALIZARE Salvatorii continuă căutările folosind drone cu camere de termoviziune, a transmis pentru TVR INFO Alberta Forgiarini, corespondentul TVR în Italia.

Au fost mobilizați și mai mulți salvatori alpini.

Cel puțin 6 oameni au murit după ce o porțiune uriașă din ghețar s-a desprins în zona vârfului Marmolada, 3.300 de metri înălțime, cel mai înalt din estul Munților Dolomiți.

ACTUALIZARE Au fost identificați 3 italieni și un turist ceh. O femeie și un bărbat nu au fost deocamdată identificați.

Nouă persoane au fost rănite, conform celor mai recente date. Răniții au fost transportați la mai multe spitale din regiunile Trentino-Alto Adige și Veneto.

Cinci elicoptere şi mai multe echipe cu câini de salvare au fost desfăşurate pentru a căuta persoanele prinse sub gheaţă, zăpadă şi pietre.

O victimă rănită grav a fost transportată cu elicopterul la un spital din Treviso, iar 18 persoane au fost coborâte, de asemenea, cu elicopterul.

Zona unde s-a întâmplat totul este frecventată de turiști pentru că oferă o panoramă totală asupra reliefului.

