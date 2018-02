Raport secret, pe site-ul Ministerului Justiției EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, spune că raportul Inspecţiei Judiciare privind cercetarea disciplinară a Laurei Codruţa Kovesi, publicat în susţinerea celui de revocare, este finalizat şi nu are caracter confidenţial.

În context, el precizează că s-a consultat cu specialişti în păstrarea datelor clasificate din minister înainte de a face public documentul. "În primul rând, într-o conferinţă de presă cineva a folosit părţi din conţinutul şi concluziile respectivului raport. În al doilea rând, raportul este publicat, este public deja pe o revistă electronică de profil juridic. În al treilea rând, articolul 48 din legea 317/2004 privind funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii îi conferă raportului caracter confidenţial şi nu secret, atâta timp cât este în lucru la Inspecţia Judiciară, atâta timp cât nu s-a pus rezoluţia şi raportul nu este încă trimis la CSM. Raportul despre care vorbiţi este finalizat, are rezoluţie, trimis la Inspecţia Judiciară. Prin urmare, nu intră nici sub caracterul confidenţial, darămite sub cel de secret sau secret de serviciu. În al patrulea rând, înainte de a-l face public am consultat specialiştii în păstrarea datelor clasificate din MJ, spunându-mi-se că nu este nicio problemă", a explicat Tudorel Toader, conform Agerpres.

Printre documentele pe care Tudorel Toader le-a făcut publice ar fi și unul secret, susțin surse din Direcția Națională Anticorupție.

Este vorba de raportul Inspecției Judiciare, din 9 ianuarie 2018, privind controlul făcut la DNA.

Cazul nu a fost finalizat, iar rezoluția se află pe masa Secției pentru procurori din cadrul CSM.

Deocamdată nu au fost luate măsuri disciplinare. Iar în acest stadiu, documentul este confidențial.

