Propunerea pentru funcţia de ministru al Sănătăţii va fi făcută publică astăzi de USR PLUS, după ce marţi seara liderii coaliţiei de guvernământ au anunţat că s-a ajuns la un consens în privinţa continuării guvernării. Înaintea anunțului oficial însă premierul Florin Cîțu a pus condiții pentru numirea Ioanei Mihăilă, unul dintre numele vehiculate, susțin surse din interiorul coaliției pentru TVR.

ACTUALIZARE: Surse: Florin Citu a transmis în ședința coaliției, mai ales liderilor USR PLUS, că viitorul ministru al sănătății, Ioana Mihăilă, va avea susținerea lui cu o condiție: Vlad Voiculescu să nu aibă nicio funcție în minister, nici măcar pe cea de consilier onorific. Liderii USR PLUS ar fi fost de acord. Mai mult, Vlad Voiculescu ar urma să plece în concediu. Totodată, premierul i-a spus lui Cătălin Drula că ar trebui să își ceară scuze public pentru sintagma "zombie politic".

Liderii celor trei formaţiuni aflate la guvernare - PNL, USR PLUS, UDMR - au început încă de luni discuţiile privind deblocarea situaţiei după demiterea lui Vlad Voiculescu de la portofoliul Ministerului Sănătăţii. Marţi seară, aceştia au anunţat că au convenit să semneze o completare a acordului politic, care să ducă la creşterea încrederii între parteneri şi îmbunătăţirea funcţionării guvernării.



"Am intrat în această discuţie în coaliţie cu nevoia şi încrederea că vom găsi soluţiile necesare pentru a asigura buna funcţionare a coaliţiei în continuare şi le-am găsit. (...) Toate forţele politice prezente în această coaliţie s-au investit şi ele cu aceste soluţii. Ca urmare a înţelegerii din această seară, mâine (miercuri - n.r.) vom face o propunere pentru un nou ministru al Sănătăţii, propunere pe care o veţi afla mâine dimineaţă", a declarat preşedintele executiv PLUS, Dragoş Tudorache.

Cine ar putea prelua mandatul de ministru al Sănătății, după demiterea lui Vlad Voiculescu? Cel mai des au fost vehiculate numele a doi medici.

PLUS o susține pentru funcția de ministru al Sănătății pe Ioana Mihăilă, secretar de stat în Ministerul Sănătății și medic endocrinolog. Ioana Mihăilă are deja experiență la Minister ca secretar de stat în echipa fostului ministru, Vlad Voiculescu.

În același timp, USR îl susține pe Adrian Wiener, medic și parlamentar. În negocierile pentru Guvern de după alegerile parlamentare de anul trecut, Ministerul Sănătății a revenit USR PLUS, iar nominalizarea lui Voiculescu a aparținut PLUS.

