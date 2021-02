TENIS | Surpriză la Phillip Island Trophy: Sofia Kenin, campioană în 2020 la Australian Open, a fost eliminată în turul 1 de o jucătoare de 18 ani fără clasament WTA

Gadecki s-a impus în trei seturi, 2-6, 7-6 (7/4), 6-4, după două ore şi jumătate de joc, ea reuşind nu mai puţin de 12 aşi (faţă de doar 3 ai americancei) şi făcând 5 duble greşeli (6 comise de Kenin).

Pentru Kenin, care anul trecut a câştigat Australian Open şi a fost finalistă la Roland Garros, este cea mai dureroasă înfrângere a carierei, în timp ce, pentru Gadecki, este cel mai mare succes de până acum.

Gadecki nu apare în ultimul clasament oficial al WTA, din 7 februarie, și care cuprinde aproape 1400 de jucătoare, iar în urma acestei victorii a urcat pe locul 377. Cea mai bună poziție ocupată până acum de Gadecki a fost locul 988.

Simply sensational



18 year old Olivia Gadecki upsets the No.1 seed Kenin, 2-6, 7-6(4), 6-4 at the Phillip Island Trophy.#PhillipIslandWTA pic.twitter.com/kG2gMwVtQS